美國富頓集團鼓勵華人子女勇敢築夢

美國富頓集團日前贊助2023年大紐約區華人教育 基金會，鼓勵家境清寒的華人子女勇敢築夢，富頓集團的執行副總裁李芝璇(Helen Lee)對此表示，希望通過投資教育，培養下一代成為領導者、創新者和改變者，給予年輕一代知識、技能與機會，創建一個更美好的未來。

對於熱衷慈善活動，李芝璇表示，富頓集團堅信回饋社區為民眾的生活帶來積極的改變，以教育為例，她指出，傳道授業是社會進步與個人獲得權益的基石，通過投資教育項目，能幫助更多學子突破清寒家境的束縛，全面發掘他們的潛力，「在富頓集團，我們明白今天的少年未來將成為領導者」。

李芝璇說，富頓集團致力於支持下一代教育，尤其通過大紐約區華人教育基金會等項目，為年輕學子提供取得優異成績、培養關鍵技能以及為日後成功打下基石的公平機會，「我們相信無論學子的家庭財務狀況如何，都平等享有獲得優質教育與追求夢想的權利」。

「教育是促進社會積極變革的催化劑」，李芝璇表示，富頓集團透過投資教育，將為年輕一代提供所需的工具與知識以增強社區的實力，這些受到良好教育並掌握專業技能的求職者，將對社區的長期繁榮發展帶來正面影響，「特別是大紐約區華人教育基金會符合我們支持教育的宗旨。它直接幫助大紐約地區的華裔學生完成學術目標，追尋更高的教育機會」。

作為富頓集團的執行副總裁，李芝璇表示，富頓集團在法拉盛 深耕數十年，專注在商業、住宅以及綜合物業的開發，在房地產行業中建立顯著地位；她說，富頓集團的項目對法拉盛社區帶來長遠的正面影響，打造了活力的空間，提升了生活品質，並創造了新的就業機會。

作為成功的企業，李芝璇說，富頓集團在招聘雇員與公司文化中都重視多元化與包容性；她表示，文化的多元性能夠推動創新，培養活力的工作環境，為此富頓集團積極尋求來自不同背景的求職者，其中包括第一代與第二代移民，挖掘了一批具有獨特視角、多樣化技能以及因移民經歷影響具有強烈職業道德的人才。

透過多元與包容性的企業文化，李芝璇說，富頓集團招納來自全國各大頂尖大學的校友，在全球競爭力中脫穎而出，透過接納不同的觀點，增強適應性、創造力與解決問題的能力，也正因如此，富頓集團與來自不同文化背景的客戶建立合作，了解他們的需求，開發出迎合不同市場的解決方案。