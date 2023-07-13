法拉盛「國醫堂」淺談中醫針灸治療偏頭痛

許英畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表。

紐約法拉盛 「國醫堂」由范樹國、許英中醫師主理。許英畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，曾多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。范樹國教授畢業於成都中醫藥大學，被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮，從事中醫工作五十餘年，是著名的老中醫、中醫主任醫師、中醫學 教授。二位中醫師在美創辦了「國醫堂」。

范樹國中醫學教授介紹說，偏頭痛可能是由壓力大而引發的，一些特征包括頭暈目眩、惡心嘔吐、胃酸反流、耳鳴、腦鳴、日夜不停、失眠多夢、周身困頓、有氣無力等。偏頭痛還可能導致頭髮乾枯、面黃肌瘦、精神痿靡、形態困頓、食差納呆、大便秘結、舌淡苔少、脈沈細弱。中醫治療偏頭痛，會採用針灸治療的形式。

西醫學認為，偏頭痛分為有先兆的偏頭痛和無先兆的偏頭痛。有先兆的偏頭痛就是在頭痛發作前出現視物模糊、暗點、閃光、亮點亮線、視物變形、面部或上肢麻木等情況，少數患者還可能有言語不利的現象。環境和精神因素是偏頭痛的誘發因素，如工作勞累、壓力大、睡眠不充足、緊張、情緒激動等。

中醫學認為，偏頭痛患者的病因、病機是由於產後氣血虧虛，兼之長期勞累過度、壓力過大、心情郁悶，導致了血虛肝旺、肝陽上擾，從而引發頭痛。「國醫堂」高級中醫診所精治：1. 常見病、多發病、疑難痼疾；2. 患者自覺身體不適甚至非常痛苦但實驗室檢測 不出任何結果的疾病；3. 實驗室檢測出了正確的結果但目前無有效藥物可用於治療的疾病。以上三類疾病運用中醫學辦證用藥，效果特別良好。