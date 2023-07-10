王嘉廉社區醫療中心七月舉辦 免費莫德納新冠二價加強針接種活動

王嘉廉社區醫療中心七月舉辦免費莫德納新冠二價加強針接種活動。

王嘉廉社區醫療中心7月將舉辦兩場莫德納新冠疫苗 二價加強針接種活動，7月15日（星期六）在皇后區 法拉盛37大道136-26號5樓、7月18日（星期二）在曼哈頓 華埠中央街168號3M層舉辦，兩天接種活動時間均為上午9時30分至下午4時30分，歡迎18歲及以上人士以及無醫療保險人士參加。接種疫苗需提前預約，請致電社區醫療中心疫苗接種熱線。

二價加強針可預防新冠的原始病毒，還可有效預防新冠變異毒株奧密克戎。目前65歲及以上人士，可在接種第一劑二價加強針的至少4個月後接種第二劑二價加強針。免疫功能低下人士，可在接種第一劑二價加強針的至少2個月後接種第二劑二價加強針。之前是否感染過新冠並不重要，接種加強針能夠有效地預防感染後出現重症和住院的風險，尤其是65歲以上老年人。

王嘉廉社區醫療中心成立於1971年，是一所聯邦認可的醫療中心，並以病人為本的醫療之家。50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言、移民狀況如何。王嘉廉社區醫療中心在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，每週開診7天，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。更多詳情請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp，王嘉廉社區醫療中心疫苗接種熱線：646-984-4292。