新世界超市小頸新店　試營業提供震撼折扣

位於小頸北方大道249-26號的「新世界超市J Mart」新店，已於日前開始試營業。

位於小頸北方大道249-26號的「新世界超市J Mart」新店，已於日前開始試營業。開張當日驚喜連連的好禮，帶來川流不息的人潮，多種商品超值特價，讓顧客盡享購物樂趣。當日前來致賀的有各大商號的董事長，偕同一眾貴賓、同業好友、社區各界、商界精英及親朋摰友等前來祝賀，賀客盈門、絡繹不絕。

為慶祝新店開業，新店舉行新張震撼折扣活動，總折扣高達20% OFF，買多送多、驚喜連連，歡迎民眾在試營業期間把握機會。活動時間：2023年7月3日 - 2023年7月9日。

活動1：凡購充值卡即享大贈送，買$100送$10，買$200送$20，買$500送$50，買$1000送$100。

活動2：凡購物滿額，贈送精美贈品，價值高達折扣10%。購物滿$30或以上，送李錦記鮮味生抽(500ml)一瓶或螺螄粉(280g)一包。購物滿$50或以上，送太太樂雞精(454g)一罐或李錦記熊貓牌鮮味蠔油(32oz)一瓶。購物滿$100或以上，送辛字麵杯麵（6杯裝）1盒或南美有頭蝦（4磅）一盒。購物滿$200或以上，送萬歲玉米油(128 fl oz)一瓶或李錦記鮑魚禮盒（3罐裝）一盒。購物滿$300或以上，送2隻生猛加拿大 龍蝦或白蘭氏蟲草雞精一盒（此優惠活動只限於小頸店）。註：米、特價商品及整箱商品除外，以當天單一消費額的收據計算，收據不可合併計算。

「新世界超市J Mart」新分店是全新現代化的大型超市，備有可容納200個車位的大型免費停車場，其佔地合共10萬平方英尺，交通位置非常便捷，方便南來北往的各地民眾前來停車購物。

「新世界超市J Mart」採薄利多銷政策，使用農場直接進貨的新鮮商品，無論在價格上或是在品質上甚至在整體的服務規劃上，都希望呈現給顧客嶄新的一面，並針對來自不同地區的僑胞及中西顧客引進各種家鄉貨品及南北食材，滿足各界的需求。超市貨品應有盡有，商品的多元化也是該超市的特色之一，供給新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果到南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品，以及中日韓臺歐美熱銷、潮流或網紅推介零食。新店還有很多道地的韓式料理小菜、泡菜小菜、零食點心、壽司、熟食等，貨品齊全、琳瑯滿目。新店內營造愉悅舒適的購物空間以及優化空間的佈局，設計美觀大氣，提升消費者的購物體驗。

「新世界超市J Mart」負責人表示：「我們牢記使命、不忘初心、砥礪前行，堅守『誠信為本、品質為先、服務至上』的經營理念，新世界超市集團堅實的團隊凝心聚力，緊扣時代脈膊不斷成長，追求企業永續經營、團結奮進、積極進取的共耕發展之路，致力於為廣大客戶提供優質的服務及優質的商品。」