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充分利用紅藍卡 與您的醫生討論Medicare涵蓋的預防服務

紐約訊

Medicare儲蓄計劃的重要資格變更，可能會影響您並幫助您省錢。紐約巿政府老齡事務部提供紅藍卡疑問解惑及相關説明，如有需要可致電NYC Department for the Aging老齡事務部，要求HIICAP或到網上查詢：www.nyc.gov/aging。

健康保險資訊諮詢和援助計劃(HIICAP/SHIP)，提醒老年人充分利用紅藍卡Medicare。您可以與您的醫生討論Medicare涵蓋的預防服務，包括年度體檢、骨質疏鬆檢查、抑郁症篩查、糖尿病篩查和自我管理培訓、流感和肺炎疫苗、結腸癌和乳腺癌篩查、戒烟諮詢等。

紐約巿政府老齡事務部提供以下方面的免費諮詢：

醫療保險註冊；

• 比較和選擇醫療保險計劃；

• 參加醫療保險計劃；

• 老年藥物保險(EPIC)；

• Medicare處方藥（Medicare D部分）；

• 醫療保險A部分、B部分和D部分；

• Medicare Advantage/Medicare健康計劃（HMO、POS、PPO、SNP）；

• Medicare儲蓄計劃（包括QMB、SLMB和QI）；

• 雙重資格（醫療保險和醫療補助）；

• Medigap/Medicare補充保險；

• 醫療保險預防服務；

• D部分額外幫助/低收入補貼(LIS)。

紐約市居住著大約164萬老年人，紐約巿老齡事務部致力於提供這些老年人在家中及社區安享晚年的各類說明，同時也致力於消除年齡歧視，確保老年人的尊嚴和生活品質。

NYC Department for the Aging老齡事務部與數百個社區組織合作，通過老年人中心、自然形成的退休社區、個案管理和家庭護理機構、家庭送餐計畫、心理健康和友好訪問計畫等，提供服務給每個行政區。NYC Aging還設有老年成人就業服務部、看護者資源中心、老年犯罪受害者資源中心、祖父母資源中心、寄養祖父母計畫、帳單支付計畫和志願者資源中心等，致力於為多元化的老年紐約人提供安全和包容的服務，所有紐約人無論移民身份如何，都可以使用NYC Aging and City的服務。

展望未來，預計2040年紐約的老年人口將達到186萬（占紐約市總人口的20.6%）。紐約巿被世界衛生組織命名為老年友好城市，市政府承諾並倡議老齡事務部與社區夥伴合作，將社區變得更好。如果您對Medicare及其計畫有疑問，請致電老年健康保險資訊、諮詢和援助計畫部(HIICAP)，與訓練有素的專家交談。HIICAP是一個完全免費的資源，用於教育Medicare的受益人，下載HIICAP網站列表或致電Aging Connect可瞭解更多資訊：212-244-6469（英文）。

醫療保險 紅藍卡

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