紐約布魯克林戴克圖書館 讀者對話紐約中文作家 

2023年6月10日下午，北美中文作家協會在紐約布魯克林戴克圖書館 （Dyker Library）成功召開了讀者對話紐約中文作家活動，作協在紐約的四位理事、部分會員及眾多讀者和文友參加了盛會。

身著旗袍的傅永樂館長致開幕詞，熱烈歡迎北美中文作協的作家們和讀者到場，理事應帆主持會議。北美中文作協會長蔡維忠介紹了北美作協始於一次聚餐的討論，現在已有7年歷史、140多名會員。協會特點是唯一涵蓋美國和加拿大地區會員的文學協會，申請入會要求在高質量紙媒平台發表15萬字，並經協會有關人員推薦和批准，門檻比較高，會員質量也比較高。協會有自己的發表園地，始於「僑報副刊」，轉入「東西文學」公眾號，若錄用將發稿費。協會每年出版一本《北美中文作家作品選》，投稿必須是已在付費刊物發表，再經文選評委會嚴格評選後方可錄用。作協的公眾號和文選向所有北美作家和文學愛好者開放，協會還組織會員去各地采風、出版采風文集。理事唐簡介紹了「東西文學」公眾號的兩種投稿方式和稿費數量，理事李文心簡述了協會的財經運作方式。

圖書展覽和創作討論把會議推向高潮，圖書館入門的櫥窗裡展出了協會已出版的四本《北美中文作家作品選》等書籍。會場陳列著琳瑯滿目的會員著作，不乏名家名著：小說 有陳九的《挫指柔》、《卡達菲魔箱》，唐簡等合集《潛流》、《錯位》，應帆的《漂亮的人都來紐約了》；散文集有張翎的《廢墟曾經輝煌》，蔡維忠的《此水本來連彼岸》，劉倩編的《紐約客閒話精選集》和采風集《醉美三湘行》；詩集有饒蕾的《紐約七重奏》和應帆的《我終於失去了迷路的自由》。

90後會員夏周談到紐約的多元化有利於小說創作，他新出版的小說集《戴王冠的白鸚鵡》，收入以六座大城市為背景的六篇小說。唐簡表示，寫作給她帶來與內在自我的連接和愉悅，蔡維忠分享了移民經歷對他的寫作起到了積極的意義，饒蕾講述了寫作途中遇到的貴人們成就了她，常少宏介紹了小組創作的優勢……