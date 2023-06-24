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紐約布魯克林戴克圖書館 讀者對話紐約中文作家 

紐約訊

2023年6月10日下午，北美中文作家協會在紐約布魯克林戴克圖書館（Dyker Library）成功召開了讀者對話紐約中文作家活動，作協在紐約的四位理事、部分會員及眾多讀者和文友參加了盛會。

身著旗袍的傅永樂館長致開幕詞，熱烈歡迎北美中文作協的作家們和讀者到場，理事應帆主持會議。北美中文作協會長蔡維忠介紹了北美作協始於一次聚餐的討論，現在已有7年歷史、140多名會員。協會特點是唯一涵蓋美國和加拿大地區會員的文學協會，申請入會要求在高質量紙媒平台發表15萬字，並經協會有關人員推薦和批准，門檻比較高，會員質量也比較高。協會有自己的發表園地，始於「僑報副刊」，轉入「東西文學」公眾號，若錄用將發稿費。協會每年出版一本《北美中文作家作品選》，投稿必須是已在付費刊物發表，再經文選評委會嚴格評選後方可錄用。作協的公眾號和文選向所有北美作家和文學愛好者開放，協會還組織會員去各地采風、出版采風文集。理事唐簡介紹了「東西文學」公眾號的兩種投稿方式和稿費數量，理事李文心簡述了協會的財經運作方式。

圖書展覽和創作討論把會議推向高潮，圖書館入門的櫥窗裡展出了協會已出版的四本《北美中文作家作品選》等書籍。會場陳列著琳瑯滿目的會員著作，不乏名家名著：小說有陳九的《挫指柔》、《卡達菲魔箱》，唐簡等合集《潛流》、《錯位》，應帆的《漂亮的人都來紐約了》；散文集有張翎的《廢墟曾經輝煌》，蔡維忠的《此水本來連彼岸》，劉倩編的《紐約客閒話精選集》和采風集《醉美三湘行》；詩集有饒蕾的《紐約七重奏》和應帆的《我終於失去了迷路的自由》。

90後會員夏周談到紐約的多元化有利於小說創作，他新出版的小說集《戴王冠的白鸚鵡》，收入以六座大城市為背景的六篇小說。唐簡表示，寫作給她帶來與內在自我的連接和愉悅，蔡維忠分享了移民經歷對他的寫作起到了積極的意義，饒蕾講述了寫作途中遇到的貴人們成就了她，常少宏介紹了小組創作的優勢……

見面會在介紹圖書和贈書的熱鬧場景中圓滿結束，大家意猶未盡。這是協會於「後疫情時代」第一次正式走進社區的實體活動。

北美中文作家協會在紐約布魯克林戴克圖書館成功召開了讀者對話紐約中文作家活動。
北美中文作家協會在紐約布魯克林戴克圖書館成功召開了讀者對話紐約中文作家活動。

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