服務社區25年 海豚游泳培訓中心成績斐然

前美國奧運隊總教練、擁有23枚奧運金牌選手Michael Phelps的教練Bob Bowman（右二）與海豚游泳總教練Tiffany（右一）及學員Theodore和Charisma在講座合影。

成立於1997年的海豚游泳 培訓中心，在總教練Tiffany葉的領導下不斷進步發展。該中心擁有100多位具耐心、質素優良的教練，曾有超過一萬多位學生在海豚游泳培訓中心的訓練下掌握游泳技能，獲頒各級游泳畢業證書。該中心除了游泳班外還有空手道和籃球班，在長島及紐約市法拉盛和布碌崙各有場地。

海豚游泳由總教練Tiffany葉主持，她是1991及1992年全美大學游泳選手(NCAA All American Swimmer)，也是紐約大都會 和美東游泳錦標賽的紀錄保者，同時她還是美國紅十字會執照教練的主考官和美國游泳教練協會(ASCA)的執照教練。

為了讓游泳訓練的課程和方法與國際接軌，總教練Tiffany經常出席美國或世界性泳界盛會學習先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生。每年的「美國游泳教練技術研討交流會(ASCA National Conference)」、「美國游泳學校研討會USSSA National Conference」或「世界游泳教練交流會(World Clinic)」等美國或世界性盛會， Tiffany都是出席者或主講者之一。

2022年十月，Tiffany再度帶領學員參加「美國奧運游泳隊總教練及奧運選手」舉辦的講座和培訓，出席的有多位美國泳隊總教練，包括：擁有23枚奧運金牌選手Michael Phelps的教練暨前美國奧運隊總教練Bob Bowman、2021年東京奧運 美國隊總教練Dave Durden、曾擔任三界美國奧運隊總教練的Eddie Reese、培訓的泳隊獲得2022年全美大學錦標賽亞軍的德州大學總教練Carol Capitani；出席的奧運選手有三項奧運金牌選手Josh Davis和世界冠軍Elizabeth Beisel。

除了廣泛普及泳術外，在每年紐約高中游泳錦標賽(PSAL championship)中，海豚學員們分別在史蒂文生高中、布碌崙科技高中、布朗斯科技高中及皇后區法蘭西斯高中泳隊為奪標立下汗馬功勞，在長島各區高中游泳錦標賽(County Championship)中也表現出色。

海豚游泳亦培養了多位達到少年奧林匹克及全美東(Eastern Zone)標準的學員，在美國泳界開始嶄露頭角。部分海豚游泳學員參加少年奧林匹克錦標賽，打破了紐約大都會及全美同齡組的紀錄。其中出類拔萃的有：多次在少年奧林匹克錦標賽中以驕人佳績奪冠並達到2016年全美奧運選拔賽標準的黃偉滔、數次刷新全美少年兒童組紀錄並多次代表美國隊參加世界賽事的倪麗雅；倪麗雅在2012年倫敦奧運會中首度參賽勇奪銅牌，在2016年巴西奧運更榮獲銀牌。

近期，11歲的Charisma參加了多項大賽事：2022年的紐約少年奧林匹克錦標賽和全美東少年兒童錦標賽。今年的紐約少年兒童大都會錦標賽中，Charisma的50蛙泳榮獲第四名；而在今年的全美少年兒童錦標賽，她進步神速，入圍11歲年齡組總決賽。另一位優秀選手Theodore，在2022年夏季紐約少年奧林匹克錦標賽中以優異的成績勇奪一金一銅，他的50自由泳在紐約州12歲年齡組排名首位；今年，Theodore在紐約少年兒童大都會錦標賽榮獲前三名，在全美少年兒童錦標賽中也是表現出色，目前他的100仰泳在紐約13歲年齡組排名首位。Charisma和Theodore都有參加「美國奧運游泳隊總教練及奧運選手」舉辦的講座和培訓，獲益良多。

海豚游泳查詢電話：718-359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。