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太子金牌沖劑提供全方位防護 返鄉歸國有備無憂

紐約訊
太子金牌快清感冒靈，可以針對輕微頭痛發燒、身體疲勞乏力、肌肉痠痛等症狀。
太子金牌快清感冒靈，可以針對輕微頭痛發燒、身體疲勞乏力、肌肉痠痛等症狀。

即便日前世界衛生組織WHO宣布解除疫情公共衛生的緊急狀態，但新冠病毒依舊存在，仍會造成全球性的威脅。適逢暑假旅遊旺季，許多海外華人準備回國返鄉探望親友，大幅增加了暴露在病毒中的機會，對免疫系統低下或是年長的民眾影響很大。

太子金牌提醒民眾，出門在外應盡量避免接觸口、鼻、眼的接觸，務必勤洗手；在狹小密閉空間時（如搭乘航班）應配戴口罩並保持警惕，減少在局限空間中的飛沫及病毒傳遞，達到良好的外在保護，以降低病毒入侵身體的機會。另一方面，民眾還應從內加強身體，透過規律的作息、充足的睡眠、定期的運動及良好的飲食食補等，強化自身免疫力。

太子金牌始終站在前端守護民眾的健康，以中國國務院官方推薦的三藥三方中的二號方——宣肺敗毒方，為輕症患者改善症狀，如清熱化濕、健脾化痰等，效果十分顯著。太子金牌以此方為基礎，改良成有專利的高濃縮沖劑配方——太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑，每小包沖劑相當於30克優質中藥材的提煉，無須熬煮、即沖即服。

三藥三方中的一號方，是大家所熟知的蓮花清瘟靈。太子金牌以傳統中藥醫學結合現代技術，將此方萃取出有效活性成分，於美國製造提煉成人體能更好吸收的沖劑型態，完整呈現美國改良專利一號方的效果，可以清瘟解毒、宣肺泄熱，不僅針對內在的預防，對於輕微狀態也有幫助。

太子金牌自1983年以來至今近40年，致力於研發純天然草本配方產品。以中國傳統保健中草藥為基礎，太子金牌嚴選優質的天然草本植物，獨家調配研製並提煉為濃縮沖劑，最大程度發揮中醫藥草本的藥理效果，無西藥副作用、安全性與有效性兼具，是太子金牌長久以來的保證與承諾。太子金牌旗下的產品還包括：特效板藍根，可以清熱解毒、預防傷風感冒；快清感冒靈，針對頭痛發燒、全身無力特別有效；特效傷風靈，咳嗽喉嚨痛、鼻塞能快速改善。在這波回國旅遊潮中，隨身攜帶太子金牌沖劑，可以全方位防護身體健康，給自己與家人最佳的保障。

太子金牌宣肺敗毒顆粒、蓮花清瘟靈、傷風靈、感冒靈、板藍根等沖劑，於各大華人超市及零售點均有發售，隨身攜帶有備無患。消費者如有任何疑問或想知道更進一步的訊息，歡迎致電美國太子行：1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。

太子金牌美國蓮花清瘟靈可以宣肺泄熱，特別針對內在的預防，對於輕微狀態也有幫助。
太子金牌美國蓮花清瘟靈可以宣肺泄熱，特別針對內在的預防，對於輕微狀態也有幫助。

華人超市 國務院 醫學

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