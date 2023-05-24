絲芙蘭SEPHORA天景購物中心隆重開張

全球知名的連鎖美妝店SEPHORA，日前於法拉盛天景購物中心隆重開張，為社區帶來繽紛色彩面貌。

深受消費者喜愛的美妝專賣店絲芙蘭(Sephora)，日前於天景購物中心(The Shops at Skyview)正式開業。為慶祝絲芙蘭入駐，商場舉辦整個月的系列活動，在夏季來臨之際，讓社區大眾「美麗綻放」。位於天景購物中心內的新店引進數千種高人氣美妝商品，並由專業的美容顧問為每位顧客提供定制化體驗，歡迎各界人士前往參觀選購。

天景購物中心所屬集團ShopCore Properties租賃副部門副總裁Brian McAluney表示，天景購物中心的營運目標是為社區提供溫馨且便捷的購物體驗，絲芙蘭加入天景購物中心零售商 陣容，將強化ShopCore在法拉盛 社區提供一站式購物目的地之願景。

ShopCore Properties美東區行銷經理孫偉家表示，深受年輕人歡迎的Governors Ball大型電音舞會，將於6月在法拉盛週邊舉行。為此，ShopCore特地安排一台造型特殊的「行動美妝車」行駛於法拉盛四個定點，提供參與者每人10分鐘的免費化妝服務與獲得多樣美妝贈品，讓社區大眾提前體驗Governors Ball主題妝容，為6月的活動暖場。

ShopCore隸屬於黑石集團，為垂直性整合的房地產 營銷公司，營運項目包括租賃、開發、物業管理與資產管理。目前ShopCore於全美18個州負責租賃與管理100餘購物中心，總佔地超過2000萬平方英尺。更多信息，敬請瀏覽官網：www.shopcore.com。