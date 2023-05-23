麥凱丹牙醫精擅隱型箍牙與人工植牙

麥凱丹牙醫曾榮獲艾利斯島榮譽勛章以及白宮終身成就獎，是華人移民的楷模。

行醫將近二十年的麥凱丹牙醫，於今年五月的亞太傳統月，回顧她第一代移民的身份。麥凱丹牙醫曾於2012年榮獲艾利斯島榮譽勛章，另於2018年獲得白宮終身成就獎，在深感慶幸光榮之餘，她獻出最拿手的「隱適美」隱型箍牙(Invisalign)、美容牙科、人工植牙(Dental Implant)三大服務，回報社區給予她的厚愛與支持。

麥醫師持有隱型正齒、人工植牙、綜合牙科(General)等三項證書，其中之一的強項是隱型正齒。自從1999年隱型正齒專利技術推出以來，該項目已使得全世界超過三百萬名患者受益。隱型正齒是通過製作出由醫療級材質製成的隱形牙套，逐漸將牙齒移動到理想位置的技術。

被視為矯正牙齒利器的隱型箍牙術有五大優點：1. 近乎完全隱型：與傳統金屬矯正器不同，隱型牙套是透明的，治療過程幾乎不會被發現，不影響生活與外觀，即便有特殊場合與需要也可臨時取下牙套，事後再戴上。2. 舒適：隱型牙套非常舒適，不會因為金屬支架在嘴裡而導致牙齦不適。3. 口腔衛生：隱型牙套可隨時拆下，方便使用者輕鬆清潔牙齒，保持一貫的口腔健康。4. 減少就醫次數：隱型矯正療程與其他矯正器療法相比更能配合現代人忙碌的作息節奏，只需每六至八周複診一次即可。5. 親眼目睹進展：隱型矯正療程可以讓您看見過程中的每一步進展，非常有成就感。

麥醫生擅長的另一項目——美容牙科，則可望矯正治療門牙有縫、牙縫太大、牙齒缺損、齒色太黃或太黑、齒形欠佳、牙齒外觀有缺陷、齒列不整、牙齦萎縮等問題。這些狀況或多或少都會影響一個人的外觀，同時也間接影響到心情、個性與社交生活，甚至影響終身幸福。如今的美容牙科技術，已經進步到可以使用數位掃描為患者設計理想笑容，並透過客製化的陶瓷貼片改善牙齒的色澤、形狀或缺陷；與傳統的全瓷冠相比，陶瓷貼片非常薄，需要的牙齒修磨很少，卻能呈現最佳的矯正效果。

接著麥醫生又介紹人工植牙，植牙分三種：全口覆蓋、單顆、搭橋。她表示，植牙沒有年齡限制，而人工植牙可以大大提高生活品質，雖說費用較高，但是外型逼真、穩定性好，可以最大程度地保護健康牙齒。麥醫師具體分析，人工植牙兼具七項特點：1. 植牙是以人工牙根安裝假牙，以彌補缺齒，是修復缺牙的首選方案。2. 人工牙根又稱為植體，植體會透過手術 置入於缺齒位置的牙槽骨內，植體代替自然牙的牙根成為安裝牙冠的根基，待病人的牙槽骨與植體緊密結合後，就可以在植體上安裝假牙冠。3. 植牙可以提供接近自然牙的咬合力、舒適性及美觀性，相較傳統活動假牙及牙橋有更多優點。4. 植牙可以保持牙床骨完整並防止萎縮，減少義齒鬆脫。5. 植牙技術可以克服牙橋修復所造成的鄰牙損傷、不易清潔、牙槽骨吸收等不利因素，而且也能改善外觀。6. 植牙一般在拔牙三個月後施行，但如果患者牙槽骨健全，也可以在拔牙當時就進行植牙，手術後再過三至四個月即可修復牙冠部分。7. 如果植牙後保持口腔清潔衛生並定期接受牙科檢查，植牙是可以長期使用的，因此植牙成為了重要的缺齒修復技術。

麥凱丹牙醫診所收各大公/私牙科保險 以及信用卡，無保險者提供特惠，網站：www.athomedental.com。道格拉斯頓地址：44-20 Douglaston Pkwy, #1A, Douglaston, NY 11363（長島鐵路 LIRR至Douglaston下，公車Q12至北方大道與Douglaston Pkwy，近242街路口），電話：718-767-9222、718-357-9000，傳真：718-225-0202；艾姆赫斯特地址：86-15 Dongan Ave, #P, Elmhurst, NY 11373（地鐵M/R至Elmhurst Ave，巴士Q58至Corona Ave），電話：718-271-0808，傳真：718-271-3457。