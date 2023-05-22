孔子眼鏡精配德國濾藍光漸進多光鏡片。

服務華人社區逾40多年的孔子眼鏡公司，為加強服務紐約僑胞，特別引進全紐約首家最先進的德國 最新鏡片打磨儀，為僑胞配製功能正確、清晰精準的鏡片。該公司現正推出德國濾藍光漸進多光鏡片，能濾去手機、電腦、平板電腦的各種過強藍光，緩解眼睛疲勞、眼乾、紅眼、刺痛等毛病，並減輕眼睛黃斑疾病。多光遠/中/近鏡片現特價$168（原價$300），優惠自即日起至6月25日止，歡迎僑胞從速洽詢驗配特價藍光鏡。

隨著科技日新月異地進步，電腦、平板電腦、智能手機已成為人們日常不可或缺的電子產品，特別在新冠疫情以來，許多僑胞轉而在家中上班或上課，長時間在電腦前工作及使用電腦產品讓眼睛飽受藍光的傷害。藍光的特性是非常容易散射，也是導致眼睛疲勞及視物時影像模糊的主因，嚴重時還會引起黃斑部病變，導致看東西模糊扭曲。藍光會穿透水晶燈到達視網膜，若長時間暴露於藍光環境中，初期會產生眼睛刺痛、畏光等症狀，長期就可能會導致視網膜黃斑部病變。

若注視電腦一段時間後，眼睛乾澀、疲勞，或在使用智能手機時發現文字模糊、閱讀困難，又或是發現LED電視螢幕變得很亮很刺眼，以上症狀都有可能是因為罹患了「數位視覺疲勞」（俗稱視疲勞）所導致。為了讓螢幕看起來更亮，加上現代3C產品大量運用平板及LED背光元件並取代傳統映射管成為目前主流，使得平板電腦或智慧型手機 的螢幕所發出的藍光比例高達95%，約為傳統映射管螢幕的4倍、液晶螢幕的1.5倍。眼睛長時間接觸藍光，容易出現疲勞、乾澀、紅痛、視力不集中等症狀，更有可能產生黃斑部病變。

孔子眼鏡公司特別推出的德國數碼後設式漸進多光濾藍光鏡片，遠/中/近一鏡搞定，每對原價$300，現特價$168，優惠至6月25日止，是送給年長者禮物的不二之選！

德國數碼後設式漸進多光鏡片為目前最先進的無線多光鏡片，能擴增視覺範圍、無厚重感、折光率低，令使用者更感舒適清晰。該鏡片在晚上極小反射光暈、精密度高，是為華裔長者量身打造的鏡片，無論是近中距離還是望遠都非常方便。

孔子眼鏡擁有經驗豐富的專業團隊，由政府註冊認可的驗眼醫師(Optometrist)、配鏡師(OPTICIAN)和親切耐心的櫃檯職員，為每一位顧客配製準確、清晰、舒適的眼鏡。該公司提供完備的售後服務，針對各人審美觀及要求的不同，鏡片薄厚、質量、鏡框、鏡片距離、臉型、鼻型、耳部高低、鏡框大小、鏡片視野及角度等，都會是影響眼鏡矯正視力效果和舒適度的關鍵因素。孔子眼鏡專業人員將提供耐心精確的貼身服務，以求達到最理想的效果。

孔子眼鏡公司地址：中國城包厘街17號孔子大廈商場內，電話：212-431-4910，每週六/日天營業（上午10時至下午5時），逢週五休息。孔子眼鏡接受聯合保健United Health、第一保健Health First、飛達利Fidelis、富康醫療VNS Health、AARP(Spectera)及維家保健Wellcare等主要醫療保險 。