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中國信託全球速匯免手續費 個人數位銀行全年365天開放

紐約訊
通過CTBC Global Transfer轉賬服務向中國信託銀行全球網絡轉賬，方便快捷又省錢。CTBC Global Transfer轉賬服務有以下三大特點：1. 每週7天、每天24小時，隨時隨地輕鬆發電匯；2. 轉賬後能立即收到電子郵件通知；3. 可預約未來日期電匯，管理方便省心。
通過CTBC Global Transfer轉賬服務向中國信託銀行全球網絡轉賬，方便快捷又省錢。CTBC Global Transfer轉賬服務有以下三大特點：1. 每週7天、每天24小時，隨時隨地輕鬆發電匯；2. 轉賬後能立即收到電子郵件通知；3. 可預約未來日期電匯，管理方便省心。

中國信託銀行(CTBC Bank USA)推出中國信託全球速匯服務，客戶透過在美國的中國信託帳戶匯款至全球中國信託分子行，即可享有優惠。中國信託全球速匯網絡包括台灣、大陸、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等地區。搭配全中文使用者界面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天、一周七天24小時，只需簡單步驟即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來，為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯細節，請上網：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

全新中國信託個人數位銀行提供多項新功能，客戶無論在各地都可輕鬆理財和儲蓄管理，網路開戶只需3分鐘即可完成，並可享有優惠利率。瞭解更多詳情，請上網：www.ctbcbankusa.com，或致電中國信託銀行：1-888-308-0986。

新加坡 越南 儲蓄

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