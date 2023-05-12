COSTA PIANO SHOPPES名牌鋼琴關倉大特賣

長島Costa Piano Shoppes現正舉辦名琴清倉半價大特賣，展銷世界各大名牌鋼琴。

位於長島 Port Jefferson Station的Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店，這周末(5/12、5/13及5/14)舉行清倉半價大特賣活動，Steinway名琴清倉特賣，包括二手重整/翻新的Steinway鋼琴。該店還備有大量全新及二手鋼琴，價格從$1,500起，選擇包括：Baldwin、Brodmann、Charles Walter、Hallet Davis & Co. Boston、Wurlitzer、Taylor、Yamaha、Falcone、Kawai、Story & Clark、Galileo、Dynatone、Casio、Celviano、Privia等大量庫存供選購。如果您想要開始孩子的音樂教育 ，首先要提供他們一台音色不錯的鋼琴，家長們千萬不能錯過此次優惠機會！

代理全球名牌鋼琴的Costa Piano Shoppes，兩間展示間展示各家名牌鋼琴。全新/二手的三角鋼琴(grand piano)、小三角鋼琴、直立式鋼琴、控制台鋼琴、自動鋼琴(player piano)、古鋼琴(Spinet Piano)及電鋼琴，現在全部以半價出售，包括Hallet Davis三角鋼琴、日本名琴Yamaha G1小三角鋼琴、翻新的Steinway B鋼琴、二手American Made Charles Walter、Brodmann Professional Studio、88 Note Digital Pianos Starting等等各家名琴，通通全部要出清，一台都不留!

Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店成立至今已有近30年歷史，提供鋼琴給劇場 、學校、專業演奏室、專業人士、初學者等，以專業服務成就鋼琴家的夢想。該公司負責人以及兩位女兒分別為鋼琴建造師、專業調音員以及鋼琴指導員，能提供完善的一條龍售後服務，免除您的後顧之憂。