「國醫堂」談中、西醫的大不同　教民眾根據自身病情選擇就醫

法拉盛「國醫堂」有逾四十年中藥、針灸治療經驗。

法拉盛 「國醫堂」有逾四十年中藥、針灸治療經驗。范樹國教授是中醫學 教授、中醫主任醫師、著名老中醫、中國政府外派出國的中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才；許英教授從事針灸臨床和教學、科研四十多年，擅長於治療各種痛症及調理亞健康狀態，如焦慮、失眠、疲憊等。

在美國，西醫治療占據市場的統治地位，這是不爭的事實。然而，雖然西醫體系有它的優勢，但也有它的局限性。在三十多年前，美國西醫醫療體系發現自身醫學的發展受到局限，主動提出了替代醫學方案。世界上除西醫以外，中醫藥學從理論到臨床是唯一同西醫一樣各自獨立的醫療體系。中醫的針灸學進入美國，隨之被納入了美國醫療體系之中。「國醫堂」提醒民眾，當患者求醫時一定要注意到主流西醫學與中醫學的不同點，才便於選擇醫學體系和不同的醫生。

一、西醫是實驗實室醫學

在多次經歷西醫的治療過程後，患者會發現西醫醫生的處方用藥都是以實驗室化驗報告為準，用藥一致，略微顯得有些僵硬死板。由於現代科學對宇宙及人體的認識大約只在20至30%左右，因此許多疾病的根源，現在的實驗室根本還無法撿查出來，更沒有相應的藥物可以去救治，缺口和漏洞非常嚴重。西醫是一個微觀醫學，病理學分析愈分愈細，到了今天有許多微觀分析方法走到了盡頭而無法自拔。不過西醫只有兩三百年左右的歷史，非常年輕，從發展的眼光看，西醫學的發展潛力還非常巨大。

二、中醫藥是一門經驗醫學

中醫藥是一個經歷了數千年甚至可能有上萬年理論與臨床經驗相結合的醫學體系，以宏觀的哲學思維指導臨床辨證施治。如陰陽五行學說，它就是中國古代的樸素哲學思想，用於中醫臨床實踐。中醫藥在對待患者時，無論是診斷還是處方用藥，都顯得靈活機動、有的放矢。由於中醫藥是一種經驗醫學，宏觀調控、靈活運用，因此一般的感冒咳嗽西醫或許能更快捷有效地做到藥到病除，但遇上其他疾病，中醫能發揮超乎想象的效果。

法拉盛「國醫堂」擁有四十多年中醫、針灸行醫經驗，為廣大民眾提供中醫、中藥、針灸、推拿、火罐、刮痧、氣功等治療服務，專精以下疾病：

1. 西醫實驗室查不出的疾病

自覺身體不適甚至非常痛苦，由於受目前科技條件限制，西醫實驗室檢測 不出任何結果，認為患者一切正常，判定患者沒有病。中醫學認為這樣的結論是不恰當的，甚至是片面和不正確的，這樣的疾病恰恰是中醫可以治愈的。

2. 西醫目前無藥可治的疾病

有的疾病，西醫實驗室檢測出來並且得出了正確的診斷結論，只是限制於目前西醫沒有研制出適當有效的藥物，而出現無藥可用的狀況。這樣的疾病中醫治療有效，有的效果還特別良好。

3. 其他方法治療無效的疾病

有些疾病經過其他醫生和中醫以外的方法久治無效，由於生命寶貴，「國醫堂」樂於為患者嘗試中醫療法。

4. 調護延長人生健康長壽

現代人追求長壽，「國醫堂」經四十多年研制出的「範氏長壽散」，已經用於臨床並獲得了良好的效果。

5. 普通的常見病、多發病、季節病、地域病、情緒病、飲食病、外感病、內傷病、疑難雜癥、頑病痼疾等。