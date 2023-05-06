現代汽車加入迪士尼100周年奇妙慶典 成為首位官方贊助商

於紐約車展首次亮相的IONIQ 5迪士尼100白金概念車。

北美現代汽車 作為迪士尼 100周年的獨家汽車合作夥伴，一同慶祝迪士尼一百周年的奇妙慶典活動。此次慶祝活動旨在表彰迪士尼自1923年成立以來一直作為其標誌的豐富故事傳承以及身歷其境的體驗，預計將會成為迪士尼公司百年歷史上規模最大的全球跨公司慶祝活動。

北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示：「迪士尼是一個深受喜愛的品牌，每一次互動都能建立起情感上的聯繫。現代汽車重視客戶體驗以及在旅程中所分享的時刻與故事，與迪士尼合作，我們期待藉由為每次旅程增添一點魔力和靈感，進而激發情感和奇蹟。」

迪士尼廣告銷售總裁Rita Ferro表示：「當我們回顧並慶祝迪士尼公司創造神奇與難忘故事的一百年之際，我們很高興能與現代汽車一起將這一切變為現實。我們將結合最優秀的創造力和創新，推出一個完全整合的慶祝活動，在一整年間將更多奇蹟帶給大眾，並展望迪士尼的下一個一百年。」

此次贊助是現代汽車與迪士尼的眾多合作之一。2021年，作為2022現代Tucson休旅車廣告創意平台的一部分，現代汽車與迪士尼廣告、迪士尼CreativeWorks創意工作室、漫威聯手，為迪士尼發布了首組多系列廣告，其中包含許多來自ABC、ESPN和漫威電影宇宙中的主角。

此外，為慶祝迪士尼成立一百周年，北美現代汽車還在紐約車展揭露了其特別版IONIQ 5迪士尼100白金概念車 。該車採用了受到迪士尼啟發的視覺元素裝飾與娛樂，像是燈光照明以及經典迪士尼音樂等，這是現代汽車的設計團隊首次採用迪士尼幻想工程團隊所建議的視覺創意構思而打造出的車型。此台概念車的更多細節資料將會在今年公布，請至：IONIQ5-Disney100.com，查詢更多信息。

北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示：「我們現代汽車一直在尋找如何與在客戶旅程的每一哩上建立聯繫的新方法，而迪士尼所創造的奇妙魔力給了我們啟發，讓我們能夠為客戶提供歡愉時刻。這是迪士尼第一次打開他們設計工作室的大門，並授權一家汽車公司利用迪士尼的經典角色進行創意合作。IONIQ 5是現代汽車的旗艦全電動車型，我們很高興能與大眾分享這個限量版車型，為迪士尼粉絲帶來難忘的體驗。」

迪士尼廣告銷售總裁Rita Ferro表示：「一百年來，迪士尼藉由永恆的故事和最創新的體驗，為廣大觀眾帶來了靈感啟發。現代汽車IONIQ 5迪士尼100白金概念車的誕生，代表著迪士尼與現代汽車長期合作的一個新里程碑，涉及了雙方的各個部門團隊，像是我們的幻想工程師、娛樂品牌、以及營銷團隊，這提供了慶祝我們一百周年的獨特方式，並讓品牌更接近我們每天為消費者所創造的奇妙魔力。」

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至：www.HyundaiNews.com，以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部臉書專頁，查詢更多相關信息。