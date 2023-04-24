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金鷹成人日間護理中心呵護耆老用愛實踐老有所養長期護理計畫

紐約訊
金鷹成人日間護理中心優質服務，得到了社區官員的認可。
金鷹成人日間護理中心優質服務，得到了社區官員的認可。

位於法拉盛市中心的金鷹成人日間護理中心，佔地超過1萬平方呎，擁有完善的各項設備及專業的工作人員，優質的服務在業界堪稱老人護理中心的典範 。金鷹自2011年開幕以來，本著老吾老以及人之老的精神踏實前行，上下員工細心地呵護著中心的每位長輩，無限愛心的付出受到了廣大耆老的支持和愛戴。

金鷹成人日間護理中心廖主任Vivian表示，中心成立近12年來，全體工作同仁和金鷹的叔叔阿姨們朝夕相處情如家人，她認為「人間重晚晴」，並無時無刻不以此來提醒自己及團隊，看到長輩們在一個快樂的環境享受溫情及陪伴，並透過中心的各項活動實踐自我成長，真正達到老有所用，是她和同仁們最大的成就感和滿足。 廖主任表示，金鷹本著敬老愛老的服務宗旨，無限愛心的付出，打造了金鷹中心在僑界良好的口碑，該中心將秉持一貫作風，持續提供專業及愛心，認真地為華裔耆老及其家人提供最可靠的服務。

金鷹成人日間中心地處市中心，交通方便、場地寬敞明亮、內設大堂和接待處、大型用餐廳及8個獨立的活動課室，耆老可以享受各種活動而不受幹擾。金鷹有成立11年的民樂隊及各種活動課程如舞蹈班、合唱班、太極、健康操、iPad、英語、繪畫（油畫、素描）、書法班、手工藝、卡拉OK、乒乓球、檯球，按摩室及休閒閱讀室等。中心專業的社工服務可為會員解決各種信件及福利問題，此外每月為會員精心舉辦慶生，贈送生日禮物和生日蛋糕；定期的節慶活動及戶外活動讓耆老會員得以舒展身心享受大自然的洗禮。

金鷹成人日間護理中心定期為會員舉辦各類講座，各項教育娛樂活動及課程。提供營養豐富的早、午、晚餐。凡耆老擁有紅藍白卡(Medicaid) 需要保健和照顧服務者，歡迎前往諮詢參觀。電話：718-460-1888 或週一至週六親臨36-36 Prince Street, 2FL Flushing NY 11354。或瀏覽網址：goldeneagleseniorcare.com.

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