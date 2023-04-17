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永發針灸理療中心鄒長銜主理中西醫結合 精擅各類疑難痛症

紐約訊

由著名中醫師鄒長銜主理的永發針灸理療中心，精治肌肉筋骨痛、手術後遺症、職業病肘腕、坐骨神經痛、頭頸肩背痛、腰腿膝踝痛、風濕關節痛、中風後遺症及疑難雜症，歡迎洽詢。

行醫35年、經驗豐富的鄒長銜醫師，曾任福建省長樂巿中醫院骨科、跌打科主治醫師，多年來專門攻克痛症，累積了豐富的經驗。憑藉獨特的手法和醫術且親力親為的作風，鄒醫師治癒了無數病患的痛症，好評如潮。

為僑胞方便就醫，該診所在法拉盛緬街、唐人街永發大廈及布碌崙54街均有診所。診所環境好、設備齊全、中西醫結合，設有針灸推拿、按摩、刺絡放血、拔罐、電療、超聲波、器械運動等。該診所精治急慢性腰腿痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、腿抽筋、腳踝關節扭傷、健鞘囊腫、落枕、頸椎痛、肩周炎、網球肘、彈響指、頭暈頭痛、耳水不平衡等。此外，鄒醫師對帶狀疱疹(生蛇、火葡萄)及中風面癱的治療有奇效；鄒醫師手法奇特，一試便如。

該診所接受大部分保險，歡迎洽詢。

法拉盛新診所地址：40-22號緬街2樓2A (入口在40 Road)，電話：718-799-0753；康人街診所地址：華埠8且林士果 (永發大廈)707室，電話：212-962-0711；布碌崙診所地址：824號54街(8夾9大道)電話：718-851-0378。

中風 布碌崙 法拉盛

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