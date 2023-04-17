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COVID-19 疫苗免費推廣活動4/19下午2點 KCS社區中心舉行

紐約訊

由國家亞太老齡化中心(NAPCA)與KCS社區中心所舉辦的「COVID-19 疫苗免費推廣活動」將於4/19日(週三)下午二點假KCS社區中心(KCS Community Center)舉行。以教育研討會方式與僑胞推廣有關最新版本的COVID-19疫苗的資訊，現場備有茶點及小吃招待，歡迎前往。

本次「COVID-19 疫苗免費推廣活動」是由國家亞太老齡化中心(NAPCA)與KCS社區中心所合作舉辦。會中將向僑胞介紹最新版本的疫苗及幫助僑胞判斷是否應接種該疫苗。研討內容將讓僑胞瞭解到最新版本的疫苗可幫您阻擋原始COVID病毒 和Omicron毒株的侵害;若您上⼀次接種是在2022/9前，則最新的加強劑能更好地保護您;如您50歲以上或有基礎疾病，您更有可能出現較嚴重的 COVID-19 症狀。如您最近完成了基礎疫苗接種或剛剛從COVID-19中康復，建議您諮詢您的醫生或藥劑師。

國家亞太老齡化中心(NAPCA)表示，隨著美國各地 COVID-19 疫苗的全國推廣，數百萬居民已接種或正在接種疫苗。針對那些不能走出家門接受疫苗接種的邊緣老年人，國家亞太老齡化中心(NAPCA)與各地衛生局和移動COVID-19疫苗免疫方案合作，專為亞裔美國人和太平洋島嶼居民老年人提供家用COVID-19疫苗接種或幫助預約就近的疫苗接種。僑胞只需撥打特定語言的 NAPCA 幫助熱線，即可填寫申請表，並獲得所有預訂和家訪計劃服務。

NAPCA表示，NAPCA幫助熱線旨在説明老年人通過電話獲得語言支援，進而取得他們所需要的資源和保護，即足不出戶就能接種疫苗。這項基本服務將保護最脆弱的群體，使社區能夠安全恢復。NAPCA幫助熱線，以英語、粵語、普通話、韓語、越南語、他加洛格語或西班牙文申請家庭疫苗接種。讓語言不再是長者的隔閡，讓長者能最快且有效的獲得幫助。

COVID-19 疫苗免費推廣活動於2023年4月19日(星期三)下午2時 在KCS社區中心(KCS Community Center)舉行，免費參加。地址：32nd Ave, Bayside, NY 11361，諮詢或協助預約疫苗接種電話: 1-800-582-7427(普通話)，1-800-582-4218(廣東話)，1-800-336-2772(英語)或上網查詢: [email protected]

疫苗 越南 亞裔

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