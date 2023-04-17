2023紐約國際車展KIA推出全新電動EV9現代化精良設計三排座SUV 震撼全場

KIA新推出電動EV9現代化精良設計三排座SUV，設計獨特，內裝豪華。

日前於紐約賈維茨中心舉辦的紐約國際車展中，KIA全電動 the 2024 Kia EV9 SUV 首次在北美市場展出。作為KIA首款三排座EV SUV，EV9是KIA全球Plan S戰略的旗艦。其設計獨特簡潔，內部豪華堪比頭等艙，雙顯示屏駕駛艙配備全數字儀表和多攝像頭反饋，新材料替代傳統皮革裝飾包括部分採用回收材料；性能強大超強馬力5秒完成0到60英里/小時加速；超快充電可在25分鐘完成10%到80%的充電，ADAS和OTA技術為車子提供了更高的安全性，並可隨時升級車輛系統控制器及資訊娛樂資訊功能。新一代的KIA EV9將是其細分市場和汽車 行業的先驅。

據KIA北美和KIA美國總裁兼法人 Sean Yoon 表示，隨著 EV9 的推出，KIA正在將生產設計精良的一流 SUV 方面的經驗與在行業領先的電動汽車方面的深厚專業知識相結合，寬敞的內部空間和載貨空間、牽引能力、領先的車輛動力、豐富的內飾配置和快速充電能力。 從裡到外，EV9 都體現了KIA「對立統一」的設計理念。專用第四代電池技術，標準 800V 電氣架構可在高速直流充電器上實現超快充電，在25分鐘內從 10% 充電到 80% 充電狀態。

EV9 完美比例外觀設計非常吸睛，外形線條流暢。標誌性的「虎鼻」格柵重新詮釋，突出了深度和維度，兩側是纖細的 LED 大燈，KIA首創可用的星圖 LED 動畫數字圖案照明格柵可以由駕駛員進行個性化設置。全車長 197.2 英寸，所有三排都豎起後，可提供 20.2 立方英尺的載貨空間。 當折疊兩排後排座椅後，體積增加到 81.9 立方英尺。後部的尾燈細長造型也無不透露出與眾不同之感。

EV9 精緻的內裝精選不含 BTX 的內飾以及精選由部分回收材料製成的織物和地毯。 EV9 資訊娛樂功能是全彩色平視顯示器以隱藏式觸覺開關。 Full Display Mirror 將傳統的後視鏡替換為攝像頭視圖並顯示 360 度全景。 可選的 14 揚聲器、708 瓦 Meridian Premium Audio 增加了音調清晰度和寧靜度。EV9 內的每個座位都是總裁級別，提供第一排和第二排乘客通過電動腿托，並可熱 /冷及 8 向電動調節。 EV9 採用KIA新一代超現代聯網汽車導航駕駛艙 (ccNC) 操作系統， 操作處理速度更快，且是首款提供車輛系統無線更新的車型。

EV9 將提供標配或先進的數字鑰匙，允許客戶使用其相容的蘋果和三星 智慧設備或支持 NFC 的智慧卡作為虛擬車鑰匙來鎖定、解鎖和駕駛。

安全性也是EV9的重中之重的首要任務，標準高速路駕駛輔助2 (HDA-2)；車道跟隨輔助系統 2 (LFA-2) ；前向防撞輔助系統 (FCA-2) ；盲點碰撞警告 (BCW) ；盲點視圖監視器 (BVM)；都是為了未來車主安全的完美輔助。EV9 還將配備KIA Drive Wise 主動駕駛輔助套件 中的一些最新功能，包括遠光燈輔助系統 (HBA) 、智能限速輔助系統 (ISLA)、車道保持輔助系統 (LKA-2)、安全下車輔助系統 (SEA) 、安全下車警告 (SEW) 和自動停走的智慧巡航控制系統。標配 10 個安全氣囊，包括一個前排中央安全氣囊，旨在減少某些碰撞中前排乘客受到的撞擊 。