凱森律師樓新設事務所 服務賓州費城當地僑胞

凱森律師樓是華人 社區最大的律師事務所之一，在東西二岸均設有法律事務所，提供客人全方位的法律服務。最近因應法律服務的快速發展，在賓州費城 新設事務所，方便服務當地僑胞。

凱森律師樓是一所全方位的律師事務所，法律服務範圍包括移民 、民事、家事和刑事，以及意外傷害賠償等。凱森律師樓已服務華人社區20多年，累積了豐富的經驗，瞭解華人同胞的需求和特點，溝通無阻礙，服務快捷可靠，特別是24小時全美重大刑事保釋/辯護、各類移民催辦令等等，可以通過24小時緊急熱線來聯絡到凱森律師樓作緊急處理。

凱森律師樓是全美性的律師事務所，在紐約、賓州費城、加州、南卡開有辦公室，擁有多州執照，提供24小時全美重大刑事保釋/辯護法律服務，具體包括：緊急保釋、謀殺強姦、搶劫盜竊、毒品洗錢、按摩賣淫、綁架勒索、串謀詐騙、酒駕醉駕、人口販賣、各類重案等等。資深法律合夥人劉芳律師表示，美國法律遵循「無罪推定」的原則，在當事人被判定有罪之前必須假定嫌疑人是清白的。美國50州每州的刑事法律都不一樣，每個州、城市、縣的保釋程式都不一樣。凱森律師樓處理過的保釋案件包括持槍搶劫、綁架、走私販毒、鬥毆、無證按摩、賣淫等等。有家人、朋友被抓，需要保釋，可以隨時聯繫凱森律師樓，一周七天24小時免費諮詢。

凱森律師樓有五位經驗豐富的律師及十數位法律助理一起為僑胞服務。律師樓移民法律部提供：政治庇護、聯邦催辦令、移民上訴、豁免開業、十年錄卡、青少年法案、親屬移民、婚姻綠卡、L1、K1、H1B、投資移民、各類簽證等。

民事法律部提供：商業訴訟、海關沒收、房東房客糾紛、產權糾紛、契約糾紛、生意買賣、意外傷害、勞工法案、誤醫誤診、工傷事故等。

家事法律部提供：有/無爭議離婚、保護令、探視權糾紛、撫養費糾紛、婚前/後協議、贍養費糾紛、分居協議、財產糾紛、家庭暴力等法律服務。

凱森律師樓紐約辦公室地址：136-33 37th Ave, 9B, Flushing, NY11354，24 小時熱線：718-337-8012。賓州費城辦公室:1010 Cherry St., 2nd Fl., Philadelphia, PA 19107。加州辦公室地址：17870 Castleton St. #107, City of Industry, CA 91748，南卡辦公室地址：768 St Andrews Blvd. Charleston, SC 29407

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