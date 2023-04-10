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首屆「身心康泰同樂日」4/14舉行專家講解 現場抽獎 免費入場

紐約訊
首屆「身心康泰同樂日」主辦及協辦單位代表合照。
首屆「身心康泰同樂日」主辦及協辦單位代表合照。

由美亞共同促進會(AAE)聯同大學睦鄰之家(University Settlement)主辦，與十多間醫療及健保公司合辦的「身心康泰同樂日」，將於4月14日(星期五)上午九點三十分至下午十二點三十分在華埠包厘街273號大學睦鄰之家豪斯頓社區中心舉行，為5月份的心理健康意識關注月拉開序幕。

新冠疫情不僅對大眾的身體有影響，更嚴重的是衝擊大家的心理健康，在疫情期間面對的不知所措、緊張、擔心、憂慮等負面情緒，很多人都不知怎樣處理及應對。每年的五月份除了是母親節，也是心理健康意識關注月。美亞共同促進會有鑑於此，聯合大學睦鄰之家於4月14日（星期五）上午九點三十分至下午十二點三十分在華埠包厘街273號大學睦鄰之家豪斯頓社區中心舉辦「身心康泰同樂日」，是次活動邀請十多個紐約市政府機構、社區非營利團體、醫療健保機構共同參與，包括紐約市健康局心理衛生部、王嘉廉社區醫療中心、華人策劃協會、華埠退休居民社區服務、富康醫療、阿茲海默症關愛服務、聯合健保、和諧家庭協進會、帝國藍十字藍盾健保、第一保健、真愛護理公司、維家保健、紐約長老會下城醫院/福壽康寧、健信醫保等。

活動當天，專門邀請格瑞斯廣場醫院的亞洲精神病學項目委員會主席及臨床心理專家鄭端欣博士為現場民眾講解「何謂心理健康?」，除了專家學者的講解和互動、身心健康資訊分享外，現場還將有歌曲獻唱及精美禮品贈送給到場的民眾，同時還有幸運大抽獎，抽獎禮物非常豐富。

因場地有限，敬請有興趣參加活動的民眾可由4月6日起，前往華埠包厘街273號大學睦鄰之家豪斯頓社區中心領取活動門票(每人限領兩張），詳情請電：212-475-5008，週一至週五 ， 早上十點至下午四點。為免向隅，從速行動！

首屆「身心康泰同樂日」主辦及協辦單位代表合照。
首屆「身心康泰同樂日」主辦及協辦單位代表合照。

華埠 健保 心理健康

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