紐約特許學校Charter Schools全市招生 招收學前班至高中各個年級

紐約特許學校Charter Schools面向全市學生招生。

紐約市 共有275所特許學校Charter Schools，特許學校是向所有紐約市學生開放的免費公立學校。目前紐約市各特許學校正為各個背景的141,000名學生服務，包括英語語言學習者和有特殊需要的學生。特許學校不會根據學生的學術水準進行篩選，家長只需填寫一份簡短的申請，學生通過隨機抽籤的方式獲得錄取。紐約的五個區全部建立有特許學校，為從學前班到高中各個年級的學生提供服務。

研究表明，紐約市擁有全國表現最好的特許學校部門之一。最新的測試資料顯示，特許學校的學生通過州學術測試的比例高於其他地區的學生，特別是對於黑人 和拉丁裔學生而言。在2018-19學年，有幾所特許學校的考試成績達到了全州頂尖水準!

特許學校家長Valerie Babb說：「我有個六歲的女兒，我能夠不斷就孩子的表現和特許學校的老師溝通。我能感覺到自己真正成為了孩子教育旅途上的夥伴。我隨時都可以去參觀教學，參與學生的教學活動中去，來和學校保持聯繫。」

特許學校的運作獨立於紐約市教育局 ，這讓他們在管理學校、 設計學術課程和雇用員工方面更加靈活。許多特許學校不僅強調英語和數學等核心科目，還提供藝術、科學和語言課程。特許學校經常使用創新的學習方法，如延長上課時間、更改學年設置，幫助學生為大學生涯和職業做準備。

申請特許學校有3種簡單的方法：1. 可以通過特許學校通用線上申請提交申請，通過這種方式您可以同時申請多所學校。現在就訪問nyccharterschools.schoolmint.net申請吧！2. 您也可以訪問任何特許學校的網站，線上申請或下載紙質申請。3.當然，您也可以去您心儀的學校，親自領取申請表。請瀏覽nyccharterschools.org/school-search，尋找附近的特許學校。