Citi獨家新春兔年優惠2023年3月31日截止立即行動 不要錯過

贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈；所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。

Citi隆重宣佈，不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享專為Citi 2023年新春促銷活動而精心設計的贈品。

Citi尊重亞裔傳統，20多年來持續推出新春促銷活動，專為新春設計的獨家限量贈品，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合，是您兔年新春的最佳紀念禮。

客戶可以根據合格存款的金額，獲得今年的兔年厚禮：包括18K金「俏兔」金墜、24K純金「開元福兔」金墜、 24K純金「雙兔成圓」金墜、24K純金「珠光寶兔」金墜 + 18K金鏈、24K純金「月兔」金墜、 Mats Jonasson「栩栩祥兔」水晶擺飾組合、華裔設計師陳維平設計的24K純金「2023兔來金運到」擺飾。

Citi在嶄新的兔年繼續全力支持亞裔社區，作為您值得信賴的財務夥伴，期待為您提供靈活的理財方案，幫助您新年更進一步。

此優惠活動於2023年3月31日截止，立即行動，不要錯過難得機會。請親臨您當地的Citi分行，或前往：citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

您可以經由參加2023新春促銷活動，完成各級別所要求的銀行業務以獲取贈品；您可以在2023年9月30日，到您的分行領取贈品。

如果您年滿18歲，且是Citibank®的新客戶或現有客戶，並在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ、FL或IL所在Citibank分行開戶，並加入本活動成為客戶（符合資格的客戶），便可申請參與此優惠。

美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-9表格（要求納稅人識別號碼和證明）；非美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-8BEN表格（美國預扣稅受益所有人的外國身份證明和報告-個人）；此外，該賬戶並不得受制於備用預扣稅。

以下是獲有資格所需的程序：

第一：註冊加入此項優惠

在2022年12月1日至2023年3月31日期間（促銷期間），到分行向銀行職員處辦理註冊加入。在註冊時，您必須註明選定上方表格所提供的特定級別贈品之一；加入本促銷活動並不代表已經符合贈禮資格。

第二：開設一個合格存款賬戶

如果您在註冊時沒有擁有符合條件的存款賬戶，請開設一個合格存款賬戶。

第三：存款

在2022年12月1日至2023年3月31日期間，按上方表格所示級別内最低的「合格存款」，將新存金額(New-to-Citibank Funds)存入一個合格存款賬戶。雖然允許向合格存款賬戶進行多次存款，但定存賬戶(CDs)在開戶時必須一次性將資金存入新開的定存賬戶。

• 新存金額(New-to-Citibank Funds)是指來自Citibank, N.A.以外賬戶存入的資金，並使用：1.增強型直接存款(Enhanced Direct Deposit)；2.支票 ；3.匯款存入。

o 現金存款、Citibank全球轉賬(Citibank Global Transfers)、Citi®借記卡、Citibank賬戶之間的轉賬，不符合新存金額(New-to-Citibank Funds)的資格。

o 增強型直接存款(Enhanced Direct Deposit)是通過自動清算所(ACH)網絡向您的支票、儲蓄 或MMA賬戶轉入薪資、養老金、社會保障、政府福利和其他款項的電子存款。增強型直接存款還包括所有通過Zelle和其他P2P支付，經由ACH使用Venmo或PayPal等提供商進行的存款。

• 您的合格存款金額必須是「存款(On Deposit)」資金，您可以登錄Citi.com或Citi移動手機應用程序(Citi Mobile® App)後，查看您的「存款(On Deposit)」資金。您也可以洽詢銀行職員，以瞭解您的「存款(On Deposit)」資金。

• 「合格存款賬戶」包括以下賬戶：

o 消費者賬戶，合格存款賬戶包括在任何Citibank套裝中的新開戶或現有的支票賬戶、貨幣 市場賬戶或儲蓄賬戶。定存賬戶(Certificates of Deposit, CDs)符合合格存款賬戶的資格，但僅限於在Citibank賬戶套裝(Citibank Account Package)、Citi優先套裝(Citi Priority® Package)或貴賓套裝(Citigold® Package)中新開戶的定存賬戶。託管賬戶、財產賬戶、企業賬戶和/或信托賬戶均不符合此促銷活動資格，不論其是否符合存款賬戶的資格，但信托賬戶中的安養信托(Living Trust)和保管賬戶(Custodial Accounts)均符合資格。Citibank退休賬戶(IRA、SEP、CESA、貨幣購置養老金計劃和利潤分享計劃 )並不符合本活動資格，賬戶均需經過審核。

o 零售企業銀行賬戶、合格存款賬戶包括企業支票、儲蓄或受保貨幣市場賬戶(IMMA)。

第四：維持存款金額

當符合某一級別的合格存款金額「存入」合格存款賬戶後，該筆存款需從存入合格存款的當天開始計算，必須保留至少連續60天。

合格存款金額在本促銷活動期間，不能用於滿足其他促銷活動的條件。本促銷活動於2023年3月31日結束，且不可轉讓及不能和其他消費者支票、貨幣市場、儲蓄賬戶的優惠或零售企業銀行支票、儲蓄或受保貨幣市場賬戶的優惠共同使用。

本促銷活動可能在您參加前變更或取消，所有賬戶均受適用的條款、費用、計劃、產品和服務的約束，並可能會有所變動。所有賬戶均需經過審核，參與及加入優惠活動並不保證符合活動資格或獲得贈禮資格。年利率(APYs)為浮動利率，並有可能在開戶後變動，恕不另行通知，詳情請洽銀行職員。所有消費者賬戶均受消費者賬戶客戶手冊和市場附錄的約束，零售企業銀行業務客戶受CitiBusiness®客戶手冊的約束。