我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／她研究古琴修復 文物跟生活如此相關

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

Citi獨家新春兔年優惠2023年3月31日截止立即行動 不要錯過

紐約訊
贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈；所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。
贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈；所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。

Citi隆重宣佈，不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享專為Citi 2023年新春促銷活動而精心設計的贈品。

Citi尊重亞裔傳統，20多年來持續推出新春促銷活動，專為新春設計的獨家限量贈品，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合，是您兔年新春的最佳紀念禮。

客戶可以根據合格存款的金額，獲得今年的兔年厚禮：包括18K金「俏兔」金墜、24K純金「開元福兔」金墜、 24K純金「雙兔成圓」金墜、24K純金「珠光寶兔」金墜 + 18K金鏈、24K純金「月兔」金墜、 Mats Jonasson「栩栩祥兔」水晶擺飾組合、華裔設計師陳維平設計的24K純金「2023兔來金運到」擺飾。

Citi在嶄新的兔年繼續全力支持亞裔社區，作為您值得信賴的財務夥伴，期待為您提供靈活的理財方案，幫助您新年更進一步。

此優惠活動於2023年3月31日截止，立即行動，不要錯過難得機會。請親臨您當地的Citi分行，或前往：citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

您可以經由參加2023新春促銷活動，完成各級別所要求的銀行業務以獲取贈品；您可以在2023年9月30日，到您的分行領取贈品。

如果您年滿18歲，且是Citibank®的新客戶或現有客戶，並在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ、FL或IL所在Citibank分行開戶，並加入本活動成為客戶（符合資格的客戶），便可申請參與此優惠。

美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-9表格（要求納稅人識別號碼和證明）；非美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-8BEN表格（美國預扣稅受益所有人的外國身份證明和報告-個人）；此外，該賬戶並不得受制於備用預扣稅。

以下是獲有資格所需的程序：

第一：註冊加入此項優惠

在2022年12月1日至2023年3月31日期間（促銷期間），到分行向銀行職員處辦理註冊加入。在註冊時，您必須註明選定上方表格所提供的特定級別贈品之一；加入本促銷活動並不代表已經符合贈禮資格。

第二：開設一個合格存款賬戶

如果您在註冊時沒有擁有符合條件的存款賬戶，請開設一個合格存款賬戶。

第三：存款

在2022年12月1日至2023年3月31日期間，按上方表格所示級別内最低的「合格存款」，將新存金額(New-to-Citibank Funds)存入一個合格存款賬戶。雖然允許向合格存款賬戶進行多次存款，但定存賬戶(CDs)在開戶時必須一次性將資金存入新開的定存賬戶。

• 新存金額(New-to-Citibank Funds)是指來自Citibank, N.A.以外賬戶存入的資金，並使用：1.增強型直接存款(Enhanced Direct Deposit)；2.支票；3.匯款存入。

o 現金存款、Citibank全球轉賬(Citibank Global Transfers)、Citi®借記卡、Citibank賬戶之間的轉賬，不符合新存金額(New-to-Citibank Funds)的資格。

o 增強型直接存款(Enhanced Direct Deposit)是通過自動清算所(ACH)網絡向您的支票、儲蓄或MMA賬戶轉入薪資、養老金、社會保障、政府福利和其他款項的電子存款。增強型直接存款還包括所有通過Zelle和其他P2P支付，經由ACH使用Venmo或PayPal等提供商進行的存款。

• 您的合格存款金額必須是「存款(On Deposit)」資金，您可以登錄Citi.com或Citi移動手機應用程序(Citi Mobile® App)後，查看您的「存款(On Deposit)」資金。您也可以洽詢銀行職員，以瞭解您的「存款(On Deposit)」資金。

• 「合格存款賬戶」包括以下賬戶：

o 消費者賬戶，合格存款賬戶包括在任何Citibank套裝中的新開戶或現有的支票賬戶、貨幣市場賬戶或儲蓄賬戶。定存賬戶(Certificates of Deposit, CDs)符合合格存款賬戶的資格，但僅限於在Citibank賬戶套裝(Citibank Account Package)、Citi優先套裝(Citi Priority® Package)或貴賓套裝(Citigold® Package)中新開戶的定存賬戶。託管賬戶、財產賬戶、企業賬戶和/或信托賬戶均不符合此促銷活動資格，不論其是否符合存款賬戶的資格，但信托賬戶中的安養信托(Living Trust)和保管賬戶(Custodial Accounts)均符合資格。Citibank退休賬戶(IRA、SEP、CESA、貨幣購置養老金計劃和利潤分享計劃 )並不符合本活動資格，賬戶均需經過審核。

o 零售企業銀行賬戶、合格存款賬戶包括企業支票、儲蓄或受保貨幣市場賬戶(IMMA)。

第四：維持存款金額

當符合某一級別的合格存款金額「存入」合格存款賬戶後，該筆存款需從存入合格存款的當天開始計算，必須保留至少連續60天。

合格存款金額在本促銷活動期間，不能用於滿足其他促銷活動的條件。本促銷活動於2023年3月31日結束，且不可轉讓及不能和其他消費者支票、貨幣市場、儲蓄賬戶的優惠或零售企業銀行支票、儲蓄或受保貨幣市場賬戶的優惠共同使用。

本促銷活動可能在您參加前變更或取消，所有賬戶均受適用的條款、費用、計劃、產品和服務的約束，並可能會有所變動。所有賬戶均需經過審核，參與及加入優惠活動並不保證符合活動資格或獲得贈禮資格。年利率(APYs)為浮動利率，並有可能在開戶後變動，恕不另行通知，詳情請洽銀行職員。所有消費者賬戶均受消費者賬戶客戶手冊和市場附錄的約束，零售企業銀行業務客戶受CitiBusiness®客戶手冊的約束。

Citi為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，請瀏覽：www.citigroup.com。

贈品清單如表格所示，專爲本促銷活動而獨家設計；除Tier 4贈品外，金墜不包含金...
贈品清單如表格所示，專爲本促銷活動而獨家設計；除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈。

支票 儲蓄 貨幣

上一則

慶祝女性歷史月：採訪摩根大通的 Vivian Young 的問答

下一則

公車道攝像頭執法 MTA籲立法永久執行

延伸閱讀

北卡洛麗第一公民銀行 收購SVB

北卡洛麗第一公民銀行 收購SVB
投資情緒改善 道指延續升勢

投資情緒改善 道指延續升勢
國泰銀行淨收入創紀錄 盈利能力和淨利差同步增長

國泰銀行淨收入創紀錄 盈利能力和淨利差同步增長
美銀行收購SVB 危機暫解

美銀行收購SVB 危機暫解
第一公民銀買矽谷銀行獲700億美元信用額度 股價飆50%

第一公民銀買矽谷銀行獲700億美元信用額度 股價飆50%

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人
馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人
楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」
「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人