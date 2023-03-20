易經風水大師賴正祥紐約弘法 助有緣解疑 防患未然

位於紐約上州的唯心宗禪機山仙佛寺紐約道場，風景秀麗，內有混元禪師墨寶，擺設雅緻。

位於紐約上州 Youngsville的唯心聖教唯心宗禪機山仙佛寺紐約道場是一處風水寶地，占地19.5英畝，是台灣混元禪師承鬼谷仙師王禪老祖真傳之易經風水法脈、於日前由賴正祥安座之道場，以「養賢蓄才、振民育德、高尚其志、天下太平」為宗旨，安心、利他、消災化劫法門，以天下太平及世界真和平為本願！

該道場此次特地邀請台灣易經風水大師賴正祥來美弘法。賴正祥是唯心聖教紐約道場易經風水顧問、台灣堪輿命理協會理事長、中華星相堪輿命蔔研究協會/中國五術教育 協會全國總會/中華台灣道教總會榮譽理事長，擅長各種道法：「風水寶地尋龍點穴，扭轉乾坤化吉祥」，有數千案例之驗証。賴正祥曾幫台美等地的各大企業家勘察風水寶地，此次應邀訪美，停留時間自3月19日至3月22日，以妙法會眾生，幫紐約有緣者解決各種疑難問題。

主要工作範圍有：

1. 陽宅：住家、公司、工廠、大樓之勘察、調整、設計。

2. 陰宅：尋龍點穴，解決墓地的各種問題。

3. 卜卦問事、八字論命，破解婚姻、事業、官非、財富、工作、求學、健康諸問題。

4. 做「生基」增長福祿壽。