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麥當勞限時推出兩款全新的McCrispy三明治

紐約訊
麥當勞限時推出兩款全新的McCrispy三明治。
麥當勞限時推出兩款全新的McCrispy三明治。

麥當勞的香脆雞肉三明治，自2021年加入美國麥當勞菜單陣容後迅速成為粉絲最愛。現在，這款備受寵愛的三明治將結合麥當勞最經典的部分菜單選項：黃金雞塊(McNuggets)、麥滿分三明治(McMuffin)、McFlurry甜點，共創一個全新的名稱——McCrispy。

能夠冠上「Mc」的頭銜，絕對是麥當勞的榮耀標幟。為了紀念這個特別的時刻，麥當勞將從今天開始，限時推出兩款全新的McCrispy三明治。

鄭重為您推薦：Bacon Ranch McCrispy和Bacon Ranch Deluxe McCrispy。這兩款三明治都以麥當勞的招牌去骨雞肉為主，澆上用蘋果木熏香的培根，以及用白脫奶、乾燥藥草和香料製作的全新濃鬱Ranch醬料，搭配烘烤過的馬鈴薯圓麵包。Bacon Ranch McCrispy還包括鋸齒紋酸甜醃黃瓜，而Bacon Ranch Deluxe McCrispy則添加羅馬番茄和萵苣絲。

這兩款令人垂涎欲滴的三明治，將在全國參與活動的麥當勞餐廳限時推出，售完即止！

麥當勞 蘋果

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