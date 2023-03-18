紐約花蓮慈惠堂擁有美國最完整60甲子太歲殿

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整的60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情栩栩如生，皆出自台灣佛雕大師之手。

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整的60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情栩栩如生，皆出自台灣佛雕大師之手，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄的範圍。

依台灣名師設計而建的紐約花蓮慈惠堂雄偉壯觀，殿脊同瓦覆頂、脊昂高翅，在中更顯富麗莊嚴、靈氣十足；拾級而上，爐煙觸目、清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感。紐約花蓮慈惠堂是紐約一處非常重要的宗教文化道場。

紐約花蓮慈惠堂成立於1991年，由何俊忠居士創辦，經過老堂主何游阿粉女士十幾年的耕耘，再由現任堂主何春燕接任後，才有如今的莊嚴道場。創堂初期，紐約何俊忠居士於法拉盛 羅斯福路開堂設教、弘揚聖命，金母賜名「紐約花蓮慈惠堂」。母娘慈恩濟世，受惠信眾口耳相傳，四方慕德投歸法座的信眾紛至沓來、與日俱增，故於西元2002年遷至法拉盛大學點 大道，不旋踵。西元2007年，金母揮鸞指示「盡早興建宗教文化道場、舉辦社會公益活動」，是時立願效勞和隨修信徒眾多，聞訊四出尋訪；2008年，在母娘顯靈與貴人張善良先生結緣下，在大學點龍頭地段尋得一寶地，正是金母靈示之建廟用地，得信徒鼎力捐輸，福蒙金母神威之福應，終於購下這片土地。