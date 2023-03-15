首屆美東「江門青年杯」乒乓球賽開賽，呼籲民衆支持打氣。

由美東江門五邑青年聯合會、美國酒店地產總商會、紐約華體會聯合舉辦的2023首屆美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽，將於3月19日在布碌崙 羅斯福高中(FDR High School)體育館（布碌崙5799，19大道）舉行，主辦方呼籲華裔 民眾為參賽者加油。入埸人數有限，先到先得！

據主辦方介紹，本次比賽為團體賽，已報名參加公開組比賽的有16支隊伍，包括紐約氣派、中山醫科大學紐約校友會、美國華人僑胞聯合總會、智能安防公司、華南理工大學美國校友會、波士頓友聯、紐約冲蔞中學同學會、美東江門五邑青年聯合會、中山大學美東校友會、紐約台山聯誼會、FDR高中、21世紀美容隊、皇金假期、美國酒店地產總商會、美國冲蔞同鄉總會、NYISC酒店商會二隊。報名元老組的有10支隊伍，包括：波士頓友聯隊、中山醫科大學美東校友會、華南理工大學美國校友會、唐人街Pitt 街聯隊、紐約恩平商會、任遠中學美國校友會、松柏之家服務中心、美國都斛同鄉總會、萬利貿易有限公司、紐約鶴山會所。參賽的男女選手中，實力雄厚的部分參賽者，即被乒乓球協會評定等級分在2300分（相當於州級運動員 ）以上者有十多人，2500分（相當於美國國家隊）以上者有七人，這其中的一些選手曾效力於尼日利亞、法國、瑞典、美國、加拿大等國家隊，有些參賽選手以前曾是中國省隊運動員。參賽者的年齡跨度也很大，從10歲到80歲的都有。

美東江門五邑青年聯合會會長蔡裕明在記者會上表示，乒乓球運動自70年代開始便是中美建交的橋樑，亦是中美交流的開始。小小的乒乓球運動刷出了友誼的光花，乒乓球代表了友誼的存在，亦是我們中國人馳名世界的國技之一。這次三年新冠疫情後，紐約華社首次舉辦乒乓球邀請賽，讓美東地區的乒乓球愛好者有了一個歡聚一堂、共同切磋技藝的好機會，可以展現出友誼永存的精神，也希望通過這次比賽促進華社體育活動、凝聚華裔社區。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、美國酒店地產總商會主席林建中副主席蘇煥光、Derek羅和紐約華體會會長趙立衍都發言全力支持這活動，並預祝比賽圓滿成功。

比賽總裁判長朱子超說，所有參賽隊伍將按一組四支進行單循環賽，然後進行淘汰賽，但要分出名次。為增加刺激性，本次比賽將在決勝局採用前所未有的7分制，使賽事更緊湊。為鼓勵參與精神，這次比賽大會將為公開組前十名、元老組前四名的獲勝隊伍頒發獎項，70歲至80歲的參賽者將獲長青獎，年少的參賽者將獲未來之星獎。

19日比賽時間為上午8:30至下午6:30，球賽早上9點開始，到賀嘉賓開球儀式將於下午12點至12:30舉行，主辦方還將於當晚7時在翠園酒家舉行頒獎典禮。