首屆美東「江門青年杯」乒乓球賽開賽呼籲民衆支持打氣

由美東江門五邑青年聯合會、美國酒店地產總商會和紐約華體會聯合舉辦的2023首屆美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽將於3月19日在布碌崙 羅斯福高中(FDR High School)體育館布碌崙5799 19大道舉行，主辦方呼籲華裔 民眾為參賽者加油入埸人數有限先到先得。

據主辦方介紹，本次比賽為團體賽，已報名參賽公開組比賽的有16支隊伍計有紐約氣派、中山醫科大學紐約校友會、美國華人僑胞聯合總會、智能安防公司、華南理工大學美國校友會、波士頓友聯、紐約冲蔞中學同學會、美東江門五邑青年聯合會、中山大學美東校友會、、紐約台山聯誼會、FDR高中、21世紀美容隊、皇金假期、美國酒店地產總商會、美國冲蔞同鄉總會、NYISC酒店商會二隊。報名元老組的有10支隊伍計有波士頓友聯隊、中山醫科大學美東校友會、華南理工大學美國校友會、唐人街Pitt 街聯隊、紐約恩平商會、任遠中學美國校友會、松柏之家服務中心、美國都斛同鄉總會、萬利貿易有限公司、紐約鶴山會所，參賽男女選手實力雄厚部分參賽者被乒乓球協會評定等級分在2300分(相當於州級運動員 )以上的有十多人，2500分(相當於美國國家隊)以上有七人，一些選手曾效力於尼日利亞、法國、瑞典、美國、加拿大等國家隊，有些參賽選手以前曾是中國國內省隊運動員。參賽者年齡的年齡跨度也很大，從10歲到80歲都有。

美東江門五邑青年聯合會會長蔡裕明在記者會上表示，乒乓球運動自70年代開始是中美建交的橋樑，亦是中美交流的開始，小小的乒乓球運動刷出了友誼的光花，乒乓球代表了友誼的存在，亦是我們中國人馳名世界國技之一。這次三年新冠疫情後，紐約華社首次舉辦乒乓球邀請賽。它讓美東地區的乒乓球愛好者有了一個歡聚一堂，共同切磋技藝的好機會，創出友誼永在的精神，他也希望通過這次比賽促進華社體育活動，凝聚華裔社區。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、美國酒店地產總商會主席林建中副主席蘇煥光、Derek羅和紐約華體會會長趙立衍都發言全力支持這活動並預祝比賽圓滿成功。

比賽總裁判長朱子超說，所有參賽球隊將按一組四支球隊進行單循環賽，然後進行淘汰賽，但要分出名次，為增加刺激性在決勝局更採用前所未有的7分制使賽事更緊湊，鼓勵參與精神這次比賽大會將為公開組前十名、元老組前四名頒發獎項。70歲至80歲的參賽者將獲長青獎，年少的參賽者將獲未來之星獎。

19日比賽時間為上午8時30分至下午6時30分，球賽早上9:00開始，到賀嘉賓開球儀式將於下午12:00-12:30舉行。主辦方還將於當晚7時，在翠園酒家舉行頒獎典禮。