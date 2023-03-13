詹久誼律師詳析涉外離婚複雜性全盤戰略規劃非常重要

對於擁有國際婚姻或資產存在於世界多國的夫妻而言，決定離婚時儘早做好戰略規劃對最終的結果會有決定性影響。國際離婚一般涉及多個司法管轄區，不同的法律對保護未成年兒童、弱勢群體人權的重視，司法體系對公平與正義的定義和要求、法官的業務水準、司法效率，涉及財產轉移、濫用等情況時，還要考慮法律對不誠信行為的震懾力，多個司法管轄區合作調查與審理，對實現司法公平公正意義重大。

詹久誼律師介紹，Z女士2018年在中國深圳市提起離婚訴訟後發現大量婚姻財產在她不知情下被轉到國外。2020年，Z女士聯繫了詹久誼律師事務所，面對這樣棘手的情況，律師認為最有效的方法是幫她在馬裡蘭州法院提起並行的不完全離婚案件。下面首先對比案件調查。中國案件經歷了四年4任法官的審理，還沒查清在中國深圳的共同資產。然而在美國，Z女士很快查到丈夫在美國購買豪宅、股票 ，有存款、有新建立的公司，和帶Z女士懷疑的出軌對象赴美生子的事實。相比之下在美國的調查更有成果。其次相比於中國，美國法律對假證行為有嚴厲的處罰。此外，一個管轄區的法官做出的裁決可能會對另一個管轄區的案件造成巨大影響。

2020年7月，中國深圳基層法院在沒查清共同財產的情況下作出離婚判決，Z女士的丈夫以此已離婚理由在美國提起撤銷案件動議，如果案件被撤銷，Z女士將無法取回在美的共同財產。在詹久誼律師事務所的努力下，馬裡蘭州法院仔細審查Z女士提出的兩個司法管轄區之間的法理差別後，最終做出公平公正的裁決，駁回撤銷美國案件的動議。深圳中級法院的法官也在對基層法院的判決進行仔細審查後，認定多項判決事實不清，撤銷判決發回重審。

換句話說，假設中國的法院在沒有查清夫妻共同財產時先予作出了最終的離婚判決並生效，那麼Z女士在美國的不完全離婚案件將面臨被撤銷的危機，她將很可能無法爭取對在美共同財產的合法分割。相反而言，假設中國的法院查清夫妻共同財產之後再判決當事人雙方離婚，則美國的法院也可以同時審理和分割丈夫未經妻子的同意而轉移的美國的婚內財產。從Z女士的經歷，可以明顯看出國際離婚案件的處理存在著諸多複雜與不確定性，所以訴前諮詢專業律師，對不同司法管轄區進行綜合考量有助於解決難題、保護自己的利益。欲知更多有關涉外離婚相關問題請諮詢詹久誼律師事務所：202-643-1110,地址：810 New Hampshire Ave, NW, Washington, DC 20037。