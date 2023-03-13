台灣會館推出全新兒童音樂劇舞蹈課程

台灣會館今春推出全新兒童音樂劇舞蹈課程，由學有專精的老師曾桂芳(中)負責授課。

台灣會館在今年2023春天，為孩子們推出全新音樂劇舞蹈課程(Theater Dance)，希望透過輕鬆有趣的方式，讓孩子們體驗表演藝術的魅力，同時也增進他們彼此間的社交和協調能力。課程招收7-12歲學生，無舞蹈學習經驗也可報名參加。該班訂於3月13日周一開課，為期10周，至5月15日為止，每周一下午4點至5:30上課。敬請家長為府上子弟立即報名，讓他們的藝術天分找到發揮的機會，在舞台上大放異彩！

音樂劇舞蹈是以芭蕾及爵士為基礎，結合故事性與角色詮釋的舞種，也將根據不同的劇目及音樂加入其他風格的舞蹈，如踢踏舞、現代舞、街舞等。該課程將教授舞蹈的基礎技巧及戲劇活動，同時學習排舞組合。

該課程將分為兩個階段進行，第一個階段是基礎音樂劇舞蹈課，讓孩子們學習音樂劇基本舞蹈技巧和表演技巧；第二個階段則是音樂劇舞蹈編排課，讓孩子們能夠在老師的指導帶領下嘗試編排小型音樂劇舞蹈，並於課程結束時舉辦小型成果發表會，呈現豐碩的學習成果。

這門課程的授課老師是曾桂芳，來自臺灣。她不僅具備國立台灣大學表演學位，更在紐約的Steps on Broadway舞蹈學院取得了IISP文憑。曾老師擁有豐富的音樂劇表演經驗和教學經驗，先後擔任復興高中戲劇班、康乃爾雙語中小學國際部、真善美藝術表演中心的音樂劇舞蹈老師、果陀劇團肢體開發老師、藝台學堂表演指導/導演 /編舞等。她能以個人厚實的學經歷，豐富孩子們的知識和技能。

主辦以上兒童音樂劇舞蹈課程的台灣會館成立於1986年，是501(c)(3)非營利組織，同時也是在美台灣人自資設立的第一座社區中心。過去幾年以來，台灣會館已拓展為各族裔綜合性多元活動的社區中心，同時該會館也積極地扮演台美文化與教育交流的橋樑，是大紐约區台灣人社團聯合會的所在地，維繫著紐約州和新澤西州 近三十個台美人社團的交流、合作與聯誼。