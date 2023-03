CMP人力中心2023年度法拉盛招聘會 免費入場 登記從速

CMP人力中心將於3月23日(星期四)上午10時至下午3時,在法拉盛 北方大道138-46號YMCA基督教青年會,舉辦2023年度就業 招聘會活動。該活動為求職者提供了從入門級到專業級職位進入職場的資源和機會,屆時來自包括布魯克林、皇后區、曼哈頓和長島蘇福克郡的三十多家商企僱主將提供近百個招聘職位。該活動免費入場,敬請從速註冊。

本次活動主辦單位CMP人力中心,攜同法拉盛基督教青年會和道明銀行,希望為求職者提供直接與潛在僱主會面和互相瞭解的機會。這是疫情3年來舉行的第一次現場實體招聘會,在安全的環境中歡迎僱主和各位求職者踴躍參與。

CMP人力中心在2020年3月之前舉辦的法拉盛及曼哈頓現場招聘活動,有逾500多名求職者參加,過去3年有1200多位民眾通過ZOOM參加了招聘會。在紐約市 地區的眾多求職者中,有45%的亞裔美國人口,包括華、韓,印度、尼泊爾、緬甸、西藏等不同族裔人士。招聘會為具有雙語或多語言技能、不同技能和教育背景的申請人提供服務,CMP人力中心平均每年為約4000人提供服務,就業率為85%。

3月春季招聘會確認參與僱主包括:1199SEIU工作保障基金/就業中心、王嘉廉社區健康中心、Charter Communications/Spectrum、華策劃(CPC)、機場機會委員會(CAO)、CyraCom International、DO & CO、紐約市中心福朋喜來登酒店、International Shoppes、Lycamobile、MetroPlusHealth、永昌眼鏡、紐約市兒童服務管理局(ACS)、NYC Department of Citywide Administrative Services(DCAS)、NYC Department of Parks & Recreation、紐約人壽保險、NYS Department of Civil Service、NYS Department of Corrections and Community Supervision、NYU Langone Health – Brooklyn、Rendr百康仁德、社會安全局、St. Nicks Alliance、Suffolk County警局、道明銀行、真愛護理公司、聯合健康保險、Far Rockaway Workforce1 Career Center、Flushing Workforce1 Career Center、Flushing YMCA New Americans Initiative、YWCA of Queens。

招聘職位包括:行政助理、臨床助理、患者服務代表、簿記員、ESOL講師、專案助理、食品服務/零售、酒店、倉庫工人、雙語口譯員、裝配工、廚師、廚房助手、前檯代理、律師助理、美容顧問、精品銷售助理、主管、行銷代表、社區辦公室運營協調員、銷售代表、眼鏡顧問、行政助理、兒童保護專家、青年發展專家、城市建築與規劃/公共安全助理、公園巡邏員、夏令營顧問、金融服務代理、懲教員、後勤支援助理、心理健康治療助理、醫療專業人員、平民機會、醫療助理、醫療抄寫員、福利授權人、索賠專家、護理人員招聘人員、社會服務專家、中文英語essential plan計劃會計經理(銷售)、呼叫中心代表和新美國人倡議計劃協調員、註冊護士、數據分析培訓實習生、Google專業證書培訓實習生、送貨司機、人力資源文員、班車司機等。

CMP人力中心2023年度法拉盛招聘會免費入場,歡迎具有高中到大學研究生水準資格和各種英語水準要求的有興趣求職者註冊登記,並建議參加者攜帶約30份簡歷並於當日著商務服。招聘會時間為3月23日(星期四)上午10時至下午3時,地點在法拉盛YMCA基督教青年會:138-46 Northern Blv., Flushing, NY11354,請登錄:https://tinyurl.com/JobFairSP23參與註冊,或聯絡:[email protected]。欲瞭解更多資訊,請致電:347-463-7409,或電郵:[email protected],與Jasmine Lin聯繫。