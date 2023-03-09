紐約市新的大通社區經理如何在您的財務旅程中為您提供權力

紐約法拉盛College Point Blvd.大通分行的社區經理Charles Lin

您是否曾經到當地銀行分行辦理過業務？通過線上虛擬或線下面對面的方式？從開設銀行帳戶或信貸額度，到探索抵押貸款 融資選擇和小企業貸款，您在紐約法拉盛 College Point Blvd.大通分行的新社區經理將密切關注您的財務健康需求，隨時準備幫助您實現下一個財務里程碑。

Charles Lin是我們在全國招聘的150名社區經理之一，他加入了我們的團隊，與您和您的社區合作，提高大家對資源、財務健康工具和服務的意識和獲取。社區經理通常來自當地社區，他們瞭解您社區面臨的挑戰，並致力於解釋和協助您在財務旅程的任何階段，以打造強大的財務未來。在當地非營利合作夥伴的協助下，他們致力於推動紐約市亞裔 、非洲裔和拉丁裔社區的變革，我們正在為您當地的銀行分行帶來更多的合作夥伴，他們分享大通的目標，使您能夠改善和實現財務健康。

大通社區經理Charles Lin分享了他們的紐約市亞裔社區發展計劃，新計劃預計將帶來的變化，以及您如何與他合作規劃您的前進道路並實現您的財務目標。以下是對他的採訪：

您的工作與其他大通銀行分行經理有何不同？

Charles Lin：我的角色是專門為滿足我們城市亞裔社區獨特的財務健康需求而設計， 我們希望從社區銀行發展到社區建設者。為此，我們正在積極努力扭轉整個金融體系的系統性不平等，打破經濟障礙，支援我們的客戶和社區取得成功。我們計劃首先提供財務健康資源、工具和合作夥伴，以幫助實現財務目標。將社區經理想像為一個鄰居，他瞭解社區之間的關係，瞭解社區中各個成員包括社區領袖、社區組織和其他人員的財務需求，介紹銀行可以提供的幫助。社區經理的大部分時間都花在分行之外，在社區中培養關係。相對而言，分行經理是一個更傳統的角色，旨在幫助滿足您分行層面的日常銀行需求--例如開設銀行帳戶或提供有關房屋買賣和小企業增長的建議等。

你希望如何在經濟上賦予法拉盛社區權力？

Charles Lin：許多亞洲家庭都是移民，他們在美國重新開始。我們在這裡為華人社區的成員和企業提供工具，為您的孩子建立世代財富和持久的遺產。理財意識和便利性是關鍵，我們將當地分行視為開始培養重要社區聯繫以幫助我們的客戶實現其財務目標的理想場所。作為一名社區經理，我的工作是與紐約市的個人、家庭和企業主建立聯繫，提高對可用資源的認識和利用。我和我的團隊將向您和您附近的其他人說明利用財務健康工具、產品和服務，同時旨在通過獨特和免費的互動程式提高一般財務知識，例如：

-支持財務健康的資源

-購房提示

-教育和充實研討會，如簡歷寫作和網路安全技巧

-為創業或擴大小企業的企業家提供增長支援

雖然我們剛剛開始，但我希望能真正改變我們社區中家庭、個人、房主和企業主的生活。

您將為法拉盛的亞裔社區提供哪些財務機會？

Charles Lin：我們希望促進財務健康、房屋擁有權和亞洲企業。我們的優先事項之一是幫助社區中的個人首次開設支票 帳戶，因為這是財務穩定的關鍵，也是縮小銀行業務差距的關鍵。為此，我們將介紹我們的低成本、無透支支票帳戶，如大通安全銀行，它可以為那些可能剛接觸銀行業務或過去在獲得或保留銀行帳戶時遇到困難的人提供安全保障。

我的團隊還負責促進亞洲小企業的增長，這意味著我們將幫助當地企業家獲得貸款。我們聘請了住房貸款顧問，他們專注於幫助更多的社區獲得可負擔得起的可持續房屋購買所需的資金。

您提到分行的另一個目標是「社區建設」。這意味著什麼，您將如何在法拉盛做到這一點？

Charles Lin：要成為一家面向所有人的銀行，我們必須在個人和文化層面上與人們建立聯繫。 我們的首要任務是與瞭解社區並致力於推動變革的當地非營利組織和社區組織合作。

請停下來瞭解有關可用資源的更多資訊。我和我的團隊期待著認識你。

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