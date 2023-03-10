露·美妝精品免費日式自由花教學

插花不僅是一種雅緻的生活態度，更是幫助身心平衡的生活藝術。

位於法拉盛 Union Street的露·美妝精品中心，每週二下午提供日式自由花教學，免收學費，由中心負責人親自教學，歡迎洽詢。

露美容美妝精品中心負責人、資深的資生堂美容化妝師Susan，她在成為美容師之前主修服裝設計；由於對美麗容顏的興趣和追求，她轉進美容業職場，後來在法拉盛開辦了露美容中心。該中心為資生堂Shiseido授權的特約門市，也是法拉盛唯一的法國貴婦品牌Sisley特約商店。除了定期舉辦美容新知講座外，她同時也將自己多年的花藝學習經驗免費分享給同好，帶領姐妹們更好地把插花藝術融入日常生活中。

Susan介紹，自由花是草月流的代表花型，它突破了傳統的插花形式，沒有固定的形態，而是強調與現實生活相結合，創作形式更加自由，對花材的使用也沒有什麼限制。除了傳統的植物性質花材外，自由花也可以使用鐵絲等物件進行輔助裝飾。

東方的花藝相傳起源於隋朝的佛前供花，至唐朝在宮廷成為一種風尚，賞花鬥花極盛一時。花藝自隋朝傳入日本 ，發展出池坊作為源頭，後自立門戶，形成草月流、小原流等流派，代代相傳，成為花道。受禪宗影響，日本花道講求「心花一體」的境界，順應植物的自然形態創作，達至人與自然的和諧，並在插花的過程中讓心靈得到寄托。

被日本池坊花道所吸引的Susan，20年來潛心學藝，從西洋花藝和日本花道中體驗到人生哲學，並不間斷地提升自己，參加西/日花藝工作坊，與學生們分享她的多元融合創作心得。Susan表示，插作基本自由花一般會起用到三種花材，並順應花的自然形態去表達自己的內心世界，也就是「心花一體」的精神境界。插花就像一幅水墨畫，以恰到好處的筆觸，勾勒出創作者對人生與自然的感悟。

露·美妝精品專業美容師為顧客提供免費諮詢，地址：36-44 Union Street, Flushing, NY 11354，電話：646-752-4123。