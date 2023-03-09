傅鶴鳴影球會 初春歡聚看奧斯卡談棒球

由傅鶴鳴與社區內喜好電影及棒球人士所召集的影球會，將於周日起展開今年一連串活動，包括在花旗球場領唱國歌等。

時常舉辦電影 觀賞、王建民棒球觀賽、林書豪籃球觀賽、大聯盟紐約大都會棒球隊花旗球場特別日等活動的法拉盛 社區人士傳鶴鳴，與一群志同道合的朋友以電影和體育賽事會友，將在這周日展開初春歡聚，一起評電影、談棒球。

3月12日(周日)登場的奧斯卡頒獎典禮，今年自1929年開辦以來已是第95屆。紐約客導演 李安二獲最佳導演獎，開闢華人獲獎之幕。前幾年韓片發光，今年楊紫瓊的「媽的多重宇宙」已獲得金球獎和演員工會獎等殊榮，毫無懸念，此片在女主角、男女配角、導演、最佳影片等項目上，預料將大有斬獲。3月12日晚間7點，當好萊塢影星聚集洛杉磯之時，傅鶴鳴與社區約定在法拉盛Tangram天廣商場二樓美食區最後的啤酒園區大螢幕前買一杯啤酒，一同觀賞影星紅地毯爭豔和頒獎實況。

20年前，美國職棒大聯盟為了推廣棒球運動至世界各地，說服奧林匹克運動委員會將棒球列入奧運正式比賽項目之一，舉辦了四次世界棒球經典賽。過去四屆分別由日本隊拿回兩次冠軍杯，多明尼加得一次，上屆則由好手雲集的美國隊摘冠。今年棒球經典賽邀請了全球20支代表國家球隊，分四區在台中、東京、鳳凰城、邁阿密等地，從3月8日至15日舉行初賽，選出前8強；17日及18日在邁阿密複賽；19日及20日四球準決賽後，21日決賽爭冠；預料日、韓、美、中美洲將是進入複賽及奪冠的熱門隊伍。傅鶴鳴與社區約定，在17日至21日五天，每天晚間7時聚集在Tangram的啤酒園區，每人買一杯啤酒，一起觀看比賽。

影球會也安排了今年之後的活動：8月11日預定在花旗球場舉辦小孩可上場領唱國歌的「焰火之夜」；電影首映周六早場，5月20日「玩命關頭10」、5月27日「小美人魚」真人版、7月1日「法櫃奇兵5」、7月15日「不可能的任務7」、8月13日「李小龍的猛龍過江」50周年紀念專場；電影散場後，會員可一同聚餐。

有關此次兩項及其他影球聚會項目詳情，可電洽：917-375-7740。