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傅鶴鳴影球會 初春歡聚看奧斯卡談棒球

紐約訊
由傅鶴鳴與社區內喜好電影及棒球人士所召集的影球會，將於周日起展開今年一連串活動，包括在花旗球場領唱國歌等。
由傅鶴鳴與社區內喜好電影及棒球人士所召集的影球會，將於周日起展開今年一連串活動，包括在花旗球場領唱國歌等。

時常舉辦電影觀賞、王建民棒球觀賽、林書豪籃球觀賽、大聯盟紐約大都會棒球隊花旗球場特別日等活動的法拉盛社區人士傳鶴鳴，與一群志同道合的朋友以電影和體育賽事會友，將在這周日展開初春歡聚，一起評電影、談棒球。

3月12日(周日)登場的奧斯卡頒獎典禮，今年自1929年開辦以來已是第95屆。紐約客導演李安二獲最佳導演獎，開闢華人獲獎之幕。前幾年韓片發光，今年楊紫瓊的「媽的多重宇宙」已獲得金球獎和演員工會獎等殊榮，毫無懸念，此片在女主角、男女配角、導演、最佳影片等項目上，預料將大有斬獲。3月12日晚間7點，當好萊塢影星聚集洛杉磯之時，傅鶴鳴與社區約定在法拉盛Tangram天廣商場二樓美食區最後的啤酒園區大螢幕前買一杯啤酒，一同觀賞影星紅地毯爭豔和頒獎實況。

20年前，美國職棒大聯盟為了推廣棒球運動至世界各地，說服奧林匹克運動委員會將棒球列入奧運正式比賽項目之一，舉辦了四次世界棒球經典賽。過去四屆分別由日本隊拿回兩次冠軍杯，多明尼加得一次，上屆則由好手雲集的美國隊摘冠。今年棒球經典賽邀請了全球20支代表國家球隊，分四區在台中、東京、鳳凰城、邁阿密等地，從3月8日至15日舉行初賽，選出前8強；17日及18日在邁阿密複賽；19日及20日四球準決賽後，21日決賽爭冠；預料日、韓、美、中美洲將是進入複賽及奪冠的熱門隊伍。傅鶴鳴與社區約定，在17日至21日五天，每天晚間7時聚集在Tangram的啤酒園區，每人買一杯啤酒，一起觀看比賽。

影球會也安排了今年之後的活動：8月11日預定在花旗球場舉辦小孩可上場領唱國歌的「焰火之夜」；電影首映周六早場，5月20日「玩命關頭10」、5月27日「小美人魚」真人版、7月1日「法櫃奇兵5」、7月15日「不可能的任務7」、8月13日「李小龍的猛龍過江」50周年紀念專場；電影散場後，會員可一同聚餐。

有關此次兩項及其他影球聚會項目詳情，可電洽：917-375-7740。

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