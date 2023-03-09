王嘉廉社區醫療中心舉辦新冠疫苗二價加強針免費接種活動

王嘉廉社區醫療中心三月份將在皇后區 及曼哈頓 舉辦多場疫苗 接種活動，為符合資格的社區民眾免費接種新冠疫苗二價加強針，歡迎18歲及以上人士、無醫療保險人士參加，必須提前預約。

新冠疫苗二價加強針旨在針對現階段傳播的變種病毒提供更有效的防範，保護自己和家

人不受病毒侵害，因此及時接種新版新冠加強針迫在眉睫！新冠疫苗二價加強針免費接種活動將於3月12日（星期天）及3月26日（星期天）上午10時至下午4時30分，在皇后區法拉盛37大道136-26號PH/6樓舉行；曼哈頓華埠的新冠疫苗二價加強針免費接種活動，將於3月24日（星期五）及3月29日（星期三）上午10時至下午4時30分，在華埠中央街168號3M樓舉行。免費接種新冠疫苗二價加強針必須提前預約，如需瞭解更多詳情，請致電醫療中心社區疫苗接種熱線。

成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所聯邦認可的、以病人為本的醫療中心，50多年來為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言、移民狀況如何……王嘉廉社區醫療中心在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，每週開診7天，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，瞭解詳情，請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

預約新冠疫苗二價加強針免費接種活動，請電醫療中心疫苗接種熱線：646-984-4292。