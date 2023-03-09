我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州6歲男童槍擊老師成重傷 檢方不打算起訴

「駭客來了 個資被盜」金山華人1妙招防信用卡盜刷

王嘉廉社區醫療中心舉辦新冠疫苗二價加強針免費接種活動

紐約訊

王嘉廉社區醫療中心三月份將在皇后區曼哈頓舉辦多場疫苗接種活動，為符合資格的社區民眾免費接種新冠疫苗二價加強針，歡迎18歲及以上人士、無醫療保險人士參加，必須提前預約。

新冠疫苗二價加強針旨在針對現階段傳播的變種病毒提供更有效的防範，保護自己和家

人不受病毒侵害，因此及時接種新版新冠加強針迫在眉睫！新冠疫苗二價加強針免費接種活動將於3月12日（星期天）及3月26日（星期天）上午10時至下午4時30分，在皇后區法拉盛37大道136-26號PH/6樓舉行；曼哈頓華埠的新冠疫苗二價加強針免費接種活動，將於3月24日（星期五）及3月29日（星期三）上午10時至下午4時30分，在華埠中央街168號3M樓舉行。免費接種新冠疫苗二價加強針必須提前預約，如需瞭解更多詳情，請致電醫療中心社區疫苗接種熱線。

成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所聯邦認可的、以病人為本的醫療中心，50多年來為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言、移民狀況如何……王嘉廉社區醫療中心在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，每週開診7天，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，瞭解詳情，請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

預約新冠疫苗二價加強針免費接種活動，請電醫療中心疫苗接種熱線：646-984-4292。

疫苗 皇后區 曼哈頓

上一則

先端醫學影像8大道新開張 方便華人社區

下一則

傅鶴鳴影球會 初春歡聚看奧斯卡談棒球

延伸閱讀

助亞裔防槍枝暴力…國會提案 紀念加州2槍案18名遇害者

助亞裔防槍枝暴力…國會提案 紀念加州2槍案18名遇害者
法拉盛盜竊案猖獗 市警局支招防範

法拉盛盜竊案猖獗 市警局支招防範
迎接關愛地球月 社區組織送樹苗

迎接關愛地球月 社區組織送樹苗
休士頓醫療中心被控詐騙 2160萬和解

休士頓醫療中心被控詐騙 2160萬和解
新銳華人女畫家 Venice社區辦展

新銳華人女畫家 Venice社區辦展

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？