太子牌新品抹茶拿鐵 隨手一杯 幸福滿滿

抹茶白巧克力肉桂熱飲：在家即可調製的幸福感。

當下全美的通貨膨脹現象嚴重衝擊著每個人的荷包，想要去奶茶店買杯抹茶拿鐵來犒賞一下自己都要斤斤計較、仔細考慮，喝飲料似乎變成了一種奢侈的享受。太子牌完全明白「抹茶控」的心情，使用嚴選的日本抹茶粉，採絕佳比例，全新推出三合一抹茶拿鐵，讓您享受到幸福暖心的美味茶飲。

對抹茶控來說，不管是喝熱的還是喝冰的，一口下去都可以感覺到幸福滿分。太子牌抹茶拿鐵，採用抹茶粉和奶的黃金比例，沖泡非常方便，熱水一沖就能立刻聞到撲鼻的香氣。慢慢溶解的抹茶粉看起來讓人感到非常療癒，分分鐘就能喝，口感細膩純正、香味滿滿、甜度適中，風味絕不亞於奶茶店所販售的飲品。

僅用熱水沖泡直接喝是沒辦法滿足抹茶控的，太子牌也分享一下創新喝法，抹茶達人們可以在家中變出各式各樣的抹茶做法，增添不同的色彩和探索的樂趣。

幸福感滿滿的「抹茶白巧克力肉桂熱飲」，用熱水將白巧克力溶化後倒入太子牌抹茶拿鐵加熱攪拌，放上棉花糖和肉桂棒，用一點薄荷葉進行裝飾，如此一來就是幸福的味道啦！如要講究一點，還可以加上奶蓋，風味更佳。

喜歡蛋糕卻不擅長烘焙的朋友們不妨試試「抹茶馬克杯蛋糕」，只要使用微波爐，5分鐘內從前置到上桌。將抹茶拿鐵與麵粉、泡打粉、白砂糖蔬菜油、熱水等一起加入馬克杯中攪拌均勻，然後放到微波爐中加熱一分鐘，一份抹茶馬克杯蛋糕就完成囉！用一點奶油和草莓點綴，美味又高顏值。

除了三合一抹茶拿鐵外，太子牌還有多款三合一即溶產品，包括泰式奶茶、港式奶茶及特濃卡布其諾咖啡 。太子牌泰式奶茶採用了地道的泰國配方，香濃絲滑、色香味俱全；港式奶茶是高品質英國紅茶調配而成，口感溫和、價格實惠；卡布奇諾特濃即溶咖啡，美味順口；太子牌姜汁椰奶，嚴選來自越南 地道的天然椰子，椰香薑味的混搭，暖胃又暖心。太子牌三合一系列與薑汁椰奶，怎麼沖都好喝，隨時隨地來一杯。