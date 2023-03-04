我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美控中考慮軍援俄致命武器 最初「消息來源」曝光

16年前殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

報稅季指南：提交2022年稅表的注意事項

紐約訊

隨著2023年報稅季如火如荼地進行，國稅局提醒納稅人收集必要的信息並訪問IRS.gov獲取更新的資源和工具，從而幫助完成2022年的稅表

納稅人應等到收到所有適當的稅務文件後再提交稅表，否則可能會因出錯而導致延誤。納稅人還應該仔細檢查他們的文件，如果任何信息不准確或缺失，應立即聯繫付款人進行更正或確保發行人有他們當前的郵寄地址或電子郵件。

創建國稅局在線帳戶可以幫助納稅人安全地訪問有關其聯邦稅務帳戶的信息，包括付款、稅務記錄等。整理有序的稅務記錄使準備一份完整且準確的稅表變得更加容易，並且可以幫助納稅人發現被忽視的扣除或優惠抵免。

擁有個人報稅識別號碼(ITIN)的納稅人，如果該號碼已過期並且需要在聯邦稅表上使用，可能需要進行更新。如果納稅人不更新快過期或已過期的ITIN，國稅局仍然可以接受他們的稅表，但可能會延遲處理或付款。

本新聞稿是「報稅季指南」系列的一部分，是幫助納稅人提交準確稅表的有用資源。更多的指南可在第17號出版物《您的聯邦所得稅》中找到：https://www.irs.gov/zh-hans/forms-pubs/about-publication-17。

稅表 報稅 國稅局

上一則

紐約上州威徹斯特郡白原市廉租公寓 歡迎滿62歲人士申請

下一則

「國醫堂」范樹國、許英中醫學教授 淺談中醫對癌症的認識和治療

延伸閱讀

災區延長報稅期 利多於弊

災區延長報稅期 利多於弊
這類人電子報稅 終於可「直接存款」拿退稅了

這類人電子報稅 終於可「直接存款」拿退稅了
國稅局800萬張退稅支票已寄發 平均1963元比去年低

國稅局800萬張退稅支票已寄發 平均1963元比去年低
全民保險2/17舉辦 公司稅務線上講座

全民保險2/17舉辦 公司稅務線上講座
報稅季到 專家籲防4大稅務詐騙 小心上當

報稅季到 專家籲防4大稅務詐騙 小心上當

熱門新聞

圖為紐約哥倫比亞大學校園。美聯社

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

2023-02-27 07:46
攻擊李潔的白人夫妻。(李潔提供)

華女好市多遭白人夫妻攻擊送醫 警察反稱受害者挑事

2023-02-24 12:52
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

2023-02-27 16:45
洲明正在法拉盛的特搜商城選購護手霜。 (記者高雲兒／攝影)

華社吹哈日風 紐約法拉盛競爭激烈

2023-02-27 15:04

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠