中國信託銀行全美19家分行 11個月定存最高可達4.39%年利率
中國信託銀行(CTBC Bank)推出11個月定存，最高可達4.39%年利率，紐約巿僑胞請前往法拉盛緬街分行和布碌崙分行洽詢。
中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標是成為華人銀行的第一品牌。中國信託銀行目前在全美共有19家分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州，並將持續落實中國信託"We are family"的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。
中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來，為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。
中國信託全球速匯網絡包括台灣、大陸、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等地區，搭配全中文使用者界面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機、全年365天、一周七天24小時，只需簡單步驟即可完成匯款設定，簡單方便又安全。
民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯細節，請瀏覽網頁：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。中國信託銀行立足美國、放眼全球，擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）的強大資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存/放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。
想瞭解更多詳情，請瀏覽「中國信託銀行」官網：www.ctbcbankusa.com。法拉盛銀行地址：41-99 Main St., Flushing, NY 11354，電話：718-886-5600；布碌崙8大道分行地址：5418 8 Ave, Brooklyn，電話：718-854-2228。
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