中國信託銀行全美19家分行　11個月定存最高可達4.39%年利率

中國信託銀行位於法拉盛緬街的分行，落實中國信託"We are family"的經營理念，提供僑胞更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行(CTBC Bank)推出11個月定存，最高可達4.39%年利率，紐約巿僑胞請前往法拉盛 緬街分行和布碌崙 分行洽詢。

中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標是成為華人 銀行的第一品牌。中國信託銀行目前在全美共有19家分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州，並將持續落實中國信託"We are family"的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來，為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

中國信託全球速匯網絡包括台灣、大陸、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等地區，搭配全中文使用者界面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機、全年365天、一周七天24小時，只需簡單步驟即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯細節，請瀏覽網頁：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。中國信託銀行立足美國、放眼全球，擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）的強大資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存/放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。