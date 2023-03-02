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弗朗明哥舞蹈班增設新時段　學位有限 報名從速

紐約訊
弗朗明哥舞是一種肢體很個性化的舞蹈，有助於緩解都市人的緊張生活。
弗朗明哥舞是一種肢體很個性化的舞蹈，有助於緩解都市人的緊張生活。

台灣留學西班牙的弗朗明哥老師賴秀峰的得意學生黃珊珊，將於3月4日開課。自從去年12月開第一班以來，學員報名踴躍、反響熱烈。詢眾要求，黃老師本次開班特別於每週加開兩個時段：每週六下午3點至4:30、每週日上午10:30至12點、每週一下午2點至3:30。

由於弗朗明哥舞是一種肢體很個性化的舞蹈，有助於緩解都市人的緊張生活，因此在世界各地得到了迅速的推廣。在日本、韓國、臺灣、香港、上海、廣州等亞洲地區，弗朗明哥舞已成了另一種新型的娛樂健身方式。在東京，開設有上千家弗朗明哥舞蹈學校；在香港，弗朗明哥搭配傳統古典吉他的音樂會場爆滿；在台灣，歌手蔡依林演唱的歌曲《海盜》，其伴舞就選擇的是弗朗明哥舞；類似的作品還包括鄭中基演唱的歌曲《第一眼的愛情》及南夢宮的射擊電玩《空戰奇兵：貝爾卡戰役》。今年Dior（迪奧）新產品發表會也首選弗朗明哥舞作為開場，瞬間把現場帶入了熱情、新潮、快活的氣氛中，可見弗朗明哥的魅力越來越受人們肯定。

黃珊珊老師是台灣弗朗明哥舞蹈老師賴秀峰的得意門生，致力於開啟華人舞蹈的新視野，把弗朗明哥舞蹈普遍化並帶進華人社區。黃老師最近被華人社區各個年終派對邀請前去表演，由她帶領的學生小團體表演弗朗明哥舞，充分展現了該舞種的野性美與魅力。

黃珊珊老師表示，弗朗明哥有很多優點，可以單獨跳表現出力與美，也可以團體跳，展現魅力與吸引力，歡迎有興趣的朋友們踴躍參與。

為期兩個月的弗朗明哥舞蹈基礎課程，每位學生收費$200，一共八堂課。上課地點：42-10 Union St., 1st Fl, Flushing, NY 11355；報名電話：516-301-0272、347-556-5598，歡迎查詢。

黃老師帶領的學生小團體表演弗朗明哥舞，充分展現了該舞種的野性美與魅力。
黃老師帶領的學生小團體表演弗朗明哥舞，充分展現了該舞種的野性美與魅力。

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