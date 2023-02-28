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王嘉廉社區醫療中心 為華裔長者舉辦健康飲食講座

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心為華裔長者舉辦健康飲食講座。
王嘉廉社區醫療中心為華裔長者舉辦健康飲食講座。

王嘉廉社區醫療中心與華策會於2月28日（星期二）在皇后區法拉盛福壽老人中心共同舉辦免費的「長者健康飲食」講座，講座以廣東話主講、國語翻譯。

王嘉廉社區醫療中心的註冊營養師王漢強是本次講座的主講，講座內容包括：如何善用餐盤來劃分食物份量、適量攝取不同食物的「劃碟法」、如何閱讀新版食物標籤等，同時還有如何在日常飲食中添加健康食物的建議。

「長者健康飲食」講座於2月28日（星期二）上午10時至11時舉行，講座地點在法拉盛41大道133-14號華策會福壽老人中心，講座以廣東話主講、國語翻譯，如有問題請電郵：[email protected]

50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所全國認可的非牟利機構及聯邦認可的醫療中心，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，王嘉廉社區醫療中心都為其提供醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，瞭解詳情請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

老人中心 法拉盛 皇后區

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