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鬥智鬥勇，黎保利律師成功為華裔建築工人跌傷成功索賠逾400萬　這是一個經典的建築工地意外賠償案例

紐約訊
趙先生出事後，被二位工友背出來的畫面。
趙先生出事後，被二位工友背出來的畫面。

現年65歲的趙先生（化名）2012年移民美國後，一直從事建築工作。2016年4月25日，趙先生在華埠勿街11號內做裝修工作時，從高空跌落，雙腿無法移動，當時裝修公司沒有打911叫救護車，而是由工友將他背出工地，用私家車送往紐約長老會下城醫院。

趙先生被送往醫院後， CT掃描顯示他T12骨折和粉碎性。神經外科醫生確定他的脊柱C3-C4存在嚴重神經壓迫，需要立即進行頸椎間盤切除術和融合術的緊急手術，以恢復四肢活動的功能。術後他被送往康復中心進行康復治療。

躺在醫院的趙先生這時作了一個明智的決定：撥電話給黎保利律師樓，這一決定導致了最終的賠償結果。專精意外傷害賠償、服務紐約華人社區超過30年的黎保利律師在社區享有很高的聲譽，廣為人知。

此案當時有個重要的難點：在場證明。工地出事後有關方面拒絕叫救護車，以免留下紀錄，而由工友私家車送醫，在場人士也不配合案作調查。

幸運的是，因為求助及時，黎保利律師團隊透過專業調查員，得到了出事時現場的監控錄像，上有趙先生受傷後由工友背他走出工地的畫面，這段視頻成為法庭最重要的物證之一。黎保利律師表示，事故發生後，盡快找律師處理很重要。很多從事危險的建築工作是現金支付，獲取視頻對於趙先生的案件非常重要。一般的監控不會儲存太久，舊影像會被新影像覆蓋。因為視頻的存在，資方無法否認件事的發生。，

手術後，趙先生胳膊和腿回復有一些感覺，但四肢活動困難。緊急脊柱手術有效地防止了永久性癱瘓，但沒有修復他四肢的功能。在術後檢查中，趙先生雙手沒有握力，下肢活動困難。六年半過去了，他的康復過程艱鉅而漫長。

黎保利律師樓聘請心理學家，對趙先生受傷造成的身心傷害進行評估。趙先生是家庭的經濟支柱，不能工作帶來家庭經濟問題，他的病情給家人帶來的壓力而導致精神上的痛苦。他的社交生活越來越少，行走能力也越來越差。孤獨、對未來的擔憂、抑鬱和失眠隨之而來，事件發生後，趙先生不再與妻子睡在同一臥室，因為他整夜都在肌肉痙攣中掙扎。以致他需要從精神科醫生、精神藥物、心理治療、關係諮詢和心理疼痛管理開始的全套心理護理。他被診斷患有焦慮症和重度抑鬱症，妻子是他唯一看護人，她必須承擔管理家務和照顧丈夫的工作。她經常面對涉及她丈夫的醫療狀況和護理、交通需求家庭財務，以及丈夫受傷導致的抑鬱症，這導致她每天都承受著巨大的壓力和擔憂。

2021年5月的核磁共振成像所證實他的脊柱繼續惡化。他繼續在家鍛煉並接受治療，自事故發生以來，趙先生的總醫療費用為$34萬4,726。當時工傷賠償總額為26萬6,026美元。黎保利律師樓聘請專家對趙先生未來的醫療需求評估。這位專家預計他一生中的未來醫療費用和未來醫療費用為216萬6,317美元，包括手術費用。

因為疫情的影響，法庭積壓了許多案件，這個案件進行了六年半才排到庭審。當黎保利律師準備好上庭時，新的難題出現了：因家中親人有事，和方便療養，趙先生回中國了。根據美國法律，原告如不在場，就無法進行庭審。黎保利律師表示，當時面臨三個選擇，第一是老實攤牌，與保險公司溝通，把議價的主動權讓給保險公司，最終可能只得到幾十萬元的賠償；第二是單獨與法庭溝通但不告知對手，但不知案件會被押後多久，疫情以來積壓的案件太多，到時趙先生的身體狀況可能更難返美出庭。

黎保利律師團隊最後決定選擇第三方案：「空城計」。他們虛張聲勢，高調地做好所有出庭的準備，這一招果然奏效，保險公司有開庭前退縮了。他在開庭前達成超過400萬美元的賠償金額，為趙先生討回了公道，也給了他日後生活的保障。

黎保利律師表示，每年都有成千上萬的建築工人受傷或在施工現場事故中喪生。即使建築公司通常有義務與安全工程師檢查每個地盤，並提供安全方案，事故仍時有發生。事故發生後，一定要馬上記錄相關細節，及找對意外傷害索賠有經驗的律師咨詢。

一般來說，受傷工人無法就有關工作時所產生的傷害控告他的僱主，但是，如果能夠證明是第三方的疏忽造成傷害，該方就可能需要負上法律責任。此外，在某些情況下，工人可能是在施工現場由於自己的粗心大意，或者沒有任何人犯錯之下受傷。當一名工人由於自己或僱主的疏忽受傷，又或者並不涉及任何人的犯錯情況下，受害方仍然可以在大多數州份中通過工人補償獲得賠償。工人補償法案為工作中受傷或就業過程中所產生職業病的工人提供福利。福利包括基於僱員平均周薪，而定的臨時完全殘疾、部分殘疾、永久殘疾和永久喪失功能和毀容的百分比每周付款。工人補償還包括合理治療的醫療費、必要和與工傷相關的職業康復服務。

然而，在某些情況下，第三方對於在工作現場發生的傷害是難辭其咎。當施工現場事故發生時，業主、建築師和設備製造商可能要為安全規定不足負責。總承包商和分包商需要提供一個安全的地盤環境、對地盤固有的危險提出警告，並聘請細心的員工，以協調工作安全和監督安全以符合規格。

黎保利律師與趙先生連線分享辦案的過程。
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出事的大樓
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