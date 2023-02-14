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31年老字號HAN BAT正宗韓國料理 韓式烤肉火鍋牛骨湯專賣送鍋蒸飯

紐約訊
HANBAT現點現蒸單鍋蒸飯。
HANBAT現點現蒸單鍋蒸飯。

位於曼哈頓中城、服務紐約客超過31年的著名老字號HAN BAT韓國料理(Han Bat Korean Restaurant)，為賀新年到來及開業進入31年，於每日上午11:30至下午5點推出回饋活動，點一份主食送一單鍋蒸飯、點火鍋送二單鍋蒸飯，讓食客品嚐現蒸的美味米飯，吃得幸福、吃得滿意！

HAN BAT正宗韓式料理正宗傳統、菜色豐富多樣、味道鮮美、便宜大碗等特色，除了被多家美國主流媒體的美食專欄報導外，每日新聞報(Daily News)曾給予主廚榮獲四顆星的評價並大篇幅介紹該餐廳。紐約時報(New York Times)也在報導中特別描述了餐廳內多項獨家道地的韓國菜色及細緻的烹飪方式，並稱其為「$25以下就可享受到的美味」。

該店細心的服務態度及平實的價格抓住了忠實饕客的胃，故在美食競爭激烈的曼哈頓能長久經營到今，讓食客們一再光顧流連。該店多年來亦廣受華裔食客的讚賞和長期惠顧支持，並入選網紅紐約行必到必點韓國料理，而該店的其他熱門菜還有日前在微博中被大力稱讚的部隊火鍋和牛肚腸火鍋，味美料足。其米腸湯日前也入榜，成為必點菜選之一，而其清蒸五花三層肉、人蔘雞湯和牛骨湯等，都是多年來受歡迎的美食。

HAN BAT最出名的好料牛骨湯，精選新鮮牛大腿與臀骨，每日24小時大鍋文火不停，不加任何調味天然熬煮，湯頭鮮甜不膩、奶白甘美，被韓國人稱為頂級「元氣湯」。該店著名的烤肉都是每日精選肥瘦參半的上好肉品；人蔘雞湯亦是由主廚精選蔘隻除味，再加上紅棗粟子等補料慢熬而成；每日提供不同口味的免費小菜。該店將長期以來精選的最受歡迎菜品綜合成套餐：任選一主食（韓式牛肉/辣豬肉/辣雞/辣魷魚/海鮮餅），加任選一煲湯（泡菜豬肉煲/海鮮味噌煲/青菜豆腐煲/牛肉細骨麵湯），午餐特價$20.95、晚餐$28.95，歡迎舊雨新知前來品嚐。電話：212-629-5588、212-629-5603，地址：53 West 35th St. NEW YORK, NY 10001（曼哈頓35街，近六大道）。

HAN BAT韓田正宗韓式料理獲得紐約時報(The New York Times...
HAN BAT韓田正宗韓式料理獲得紐約時報(The New York Times)美食專欄和美食指南推薦。

曼哈頓 美食 紐約時報

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