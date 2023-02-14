31年老字號HAN BAT正宗韓國料理 韓式烤肉火鍋牛骨湯專賣送鍋蒸飯

HANBAT現點現蒸單鍋蒸飯。

位於曼哈頓 中城、服務紐約客超過31年的著名老字號HAN BAT韓國料理(Han Bat Korean Restaurant)，為賀新年到來及開業進入31年，於每日上午11:30至下午5點推出回饋活動，點一份主食送一單鍋蒸飯、點火鍋送二單鍋蒸飯，讓食客品嚐現蒸的美味米飯，吃得幸福、吃得滿意！

HAN BAT正宗韓式料理正宗傳統、菜色豐富多樣、味道鮮美、便宜大碗等特色，除了被多家美國主流媒體的美食 專欄報導外，每日新聞報(Daily News)曾給予主廚榮獲四顆星的評價並大篇幅介紹該餐廳。紐約時報 (New York Times)也在報導中特別描述了餐廳內多項獨家道地的韓國菜色及細緻的烹飪方式，並稱其為「$25以下就可享受到的美味」。

該店細心的服務態度及平實的價格抓住了忠實饕客的胃，故在美食競爭激烈的曼哈頓能長久經營到今，讓食客們一再光顧流連。該店多年來亦廣受華裔食客的讚賞和長期惠顧支持，並入選網紅紐約行必到必點韓國料理，而該店的其他熱門菜還有日前在微博中被大力稱讚的部隊火鍋和牛肚腸火鍋，味美料足。其米腸湯日前也入榜，成為必點菜選之一，而其清蒸五花三層肉、人蔘雞湯和牛骨湯等，都是多年來受歡迎的美食。