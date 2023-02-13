貴和中醫精擅憂鬱症 針灸中藥療法改善抑鬱情緒

崔教授提醒僑胞，務必時時注意自己的情緒狀態並審慎地面對，適時地做調整，這樣可以減少陷入憂鬱情緒甚至罹患憂鬱症的可能性。

貴和中醫崔教授分析憂鬱症 像一個幽靈，在現代社會的大地徘徊著，正扮演一個「隱形殺手」的角色。憂鬱症折磨著千百萬個家庭，吞噬掉成千上萬個年輕而優秀的生命。中醫針灸中藥療法對改善抑鬱情緒有不錯的效果，經多年臨床實驗證明，如果堅持治療可有大幅度改善。貴合中醫具有43餘年的臨床經驗，以中醫針灸、中藥合併治療憂鬱症，其針刺手法獨特、中藥配方精湛、治療效果佳。

每一個人都擁有不同的人格特質，而人們的心理狀態也會受到人格特質的影響。一般來說，工作模式及類型屬於以下型態者較容易罹患憂鬱症：1. 有時間壓迫性和人際競爭性的工作；2. 需頻繁調動工作內容或地點的工作；3. 缺乏共同工作夥伴的工作環境及必須獨自承擔壓力者；4. 缺乏社會認同感、自我成就感或滿足心理需求較低者；5. 作息不正常的工作，因為面對時間、人際的競爭或壓力無法獲得適當紓解而必須自行承擔過多的壓力和責任，比較有可能得憂鬱症。

崔教授分析，憂鬱症在中醫裡分脾虛肝鬱型、肝血鬱滯型、心脾兩虛型、脾腎陽虛型四類。脾虛肝鬱型：症見多愁善感、悲觀厭世、情緒不穩、唉聲歎氣、兩肋脹滿、腹脹腹瀉、身倦納呆、舌淡紅、苔薄白；治宜：健脾和中、疏肝解鬱。肝血鬱滯型：症見情緒抑鬱、自殺企圖、心情煩躁、思維聯想緩慢、運動遲緩、面色晦暗、胸肋漲痛、婦女閉經、舌質紫暗瘀點、苔白；治宜：瀉肝化瘀、通經治絡。心脾兩虛型：症見失眠 健忘、心博易驚、善悲易哭、興趣缺乏、倦怠乏力、面色淡白或萎黃、拾少腹脹便溏、舌淡苔白；治宜：健脾養心、益氣補血。脾腎陽虛型：症見精神萎靡、情緒低沉、嗜臥少動、心煩驚恐、心悸失眠、面色晃白、陽萎遺精、婦女帶下清稀、舌質淡胖或邊有齒痕、苔白；治宜：溫腎暖脾。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學 院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，以及美國環球大學&美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。崔教授曾被中國衛生部派遣，赴義大利、科威特等許多國家從事學術交流與醫療多年，醫療技術精湛。

貴和中醫診所對僑胞有特別的折價優惠，地址：布碌崙1839 Stillwell Ave，電話：718-266-1018；開診時間：周二、四、六中午12點至下午6點，周日中午12點至下午3點，周一、三可電話遠程看病並提供寄中藥服務；網址：www.drshuguicui.com。