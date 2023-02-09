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金神大賭場慶新春　迎兔年系列活動 精彩紛呈

紐約訊
圖片由JFJ Productions提供
圖片由JFJ Productions提供

康州金神大賭場今年農曆新年的慶祝活動承續多年來的傳統，有盛大的舞獅採青表演、放鞭炮、財神大派紅包、華裔小姐新年合照、獅隊名店巡遊拜年行大運，同時還有精彩的林俊傑演唱會等，一氣呵成、精彩紛呈。賭場內人頭攢動、一票難求，是近年最勁爆的新年活動，亦是美國室內最大型的農曆新年慶祝活動，與近二萬美東華裔觀眾一起慶祝新年和元宵佳節。

舉辦農曆新年慶祝活動是康州金神大賭場的傳統，現場大型醒獅採青表演和放萬響鞭炮是其特色，也是美東新年慶祝活動的重頭戲，今年已踏入第12屆。

金神的賀年活動在上周六上午11時開始，財神爺在金神名店街大派紅包，並和民眾合影留念帶來新年好運。2022年美國紐約華裔小姐冠軍及亞軍陪伴大眾與財神合照，為了取得新年好意頭，數以百計的中外民眾大排長龍，希望與華裔小姐及財神合照靚相，收一封現金利是以求今年財源滾滾。

正午12點，醒獅儀式正式開始，康州金神大賭場總裁Jeffrey Hamilton、亞太遠東市場部副總裁梁世傑等高層，在旭日廣場為醒獅點睛，並在室外燃放新年的炮竹驅惡辟邪，也迎來新一年的好運。

下午四時在金神體育館奏響新年演唱會的旋律，拉開了「行走的CD」林俊傑世界巡迴演唱會美東巡演的序幕。這是林俊傑首次在金神賭場演唱，近年來晉升天王地位的林俊傑吸引了無數粉絲從四方八面趕來，一票難求、座無虛席，整個賭場都充滿了新春的喜慶氛圍。

醒獅隊由金神大賭場總裁兼總經理Jeffrey Hamilton（左）、亞太遠東市...
醒獅隊由金神大賭場總裁兼總經理Jeffrey Hamilton（左）、亞太遠東市場部副總裁梁世傑（右）等高層點睛。
圖片由JFJ Productions提供
圖片由JFJ Productions提供
林俊傑與觀眾互動熱烈（圖片由JFJ Productions提供）。
林俊傑與觀眾互動熱烈（圖片由JFJ Productions提供）。

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