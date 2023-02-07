我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾指通膨放緩 道指漲逾250點

世界OnAir／她拿工作簽被裁 1個月找到下家還加薪

金神大賭場慶新春 迎兔年系列活動精彩紛呈

紐約訊
林俊傑圖片由JFJ PRODUCTIONS提供。
林俊傑圖片由JFJ PRODUCTIONS提供。

康州金神大賭場今年農曆新年的慶祝活動承續多年來的傳統，有盛大的獅隊採青表演、放鞭炮、財神大派紅包、華裔小姐新年合照、獅隊名店行遊行拜年行大運，以及林俊傑的演唱會等等，一氣呵成，精采紛呈，賭場內萬頭攢動，一票難求，是近年最勁爆的新年活動，亦是美國室內最大型的農曆新年慶祝活動，與近二萬美東華裔觀眾一起慶祝新年和元宵佳節。

舉辦農曆新年慶祝活動是康州金神大賭場的傳統，現場大型醒獅採青表演和放萬響鞭炮是其特色，是美東新年慶祝活動的重頭戲，今年已踏入第12屆。

金神的賀年活動在上周六上午11時開始，財神爺在金神名店街大派紅包，並和民眾合影留念帶來新年的好運，2022年美國紐約華裔小姐冠軍及亞軍陪伴大眾與財神合照，為了取得新年好意頭，數以百計的中外民眾大排長龍，希望與華裔小姐及財神合照靚相，收一封現金利是，以求今年財源滾滾。

正午12點，醒獅儀式正式開始，康州金神大賭場總裁Jeffrey Hamilton、亞太遠東市場部副總裁梁世傑等高層，在旭日廣場為醒獅點睛。並在室外燃放新年的炮竹驅惡辟邪，也迎來新的一年的好運到。

下午四時在金神體育館奏響新年演唱會的旋律，「行走的CD」林俊傑開啟世界巡迴演唱會，巡演主題為「JJ20世界巡回演唱會」，由於這是林俊傑首次來賭場演唱，吸引了無數粉絲四方八面前來，一票難求，座無虛席，整個賭場人頭湧湧，充滿新春喜慶。

林俊傑圖片由JFJ PRODUCTIONS提供。
林俊傑圖片由JFJ PRODUCTIONS提供。
醒獅隊由金神大賭場總裁兼總經理Jeffrey Hamilton（左）、亞太遠東市...
醒獅隊由金神大賭場總裁兼總經理Jeffrey Hamilton（左）、亞太遠東市場部副總裁梁世傑（右）等高層點睛。
林俊傑圖片由JFJ PRODUCTIONS提供。
林俊傑圖片由JFJ PRODUCTIONS提供。
林俊傑圖片由JFJ PRODUCTIONS提供。
林俊傑圖片由JFJ PRODUCTIONS提供。

華裔 遊行

上一則

最冷的一夜睡庇護所 亞當斯：溫暖

下一則

紐約市府雇員新冠強制接種令 2月10日取消

延伸閱讀

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月
紐約市雲頂大賭場賀新年 瑞獅採青財神送紅包 氣氛熱鬧

紐約市雲頂大賭場賀新年 瑞獅採青財神送紅包 氣氛熱鬧
賓州 Wind Creek Bethlehem 賭場　祥獅獻瑞 迎新春博好彩

賓州 Wind Creek Bethlehem 賭場　祥獅獻瑞 迎新春博好彩
紐約賭場執照新提案 落腳聯合國旁

紐約賭場執照新提案 落腳聯合國旁
籃球／林書豪「雙J合體」抵台前先陪老爸看林俊傑演唱會

籃球／林書豪「雙J合體」抵台前先陪老爸看林俊傑演唱會

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸
王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐