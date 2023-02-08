紐約皮草公司週年慶優惠特價後再送真皮飾物或皮拖鞋

大地色的皮草上加上灰黑綠色的迷彩元素，看上去更有「野性美」，讓氣質充滿魄力和活力。

有著21年歷史的紐約皮衣皮草專賣店慶祝週年慶，日前開始買就送活動，活動持續至2月底，歡迎舊雨新知光臨選購。紐約皮衣皮草專賣店位於法拉盛 緬街時代商場，現有2023年的最新樣衣，包括2023年最新款國際頂級義大利 綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起（原價$4000），敬請買家把握機會！

紐約皮衣皮草專賣店選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術、義大利的染色技術，做工和品質上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，因為是批發，故價格低廉。公司每年初回籠前一年製作的小尺吋樣衣，特價回饋給僑胞，尺寸正好適合東方女性身材。2023年新款樣衣簡約大方，袖子有三分袖、五分袖和七分袖，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

紐約皮衣皮草公司專營義大利綿羊男女時裝皮衣，採用頂級義大利皮，柔軟舒適。該公司自聘設計師剪裁，件件添加時尚 元素，超薄型、超短型、中長型、加長型等，穿在身上都能顯現好身材、煥發時尚風。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂皮毛。美國養殖貂的貂毛，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、舒適保暖。風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。