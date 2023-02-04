南加爾灣百姓自己的春晚爾灣首屆迎春公益舞會成功舉辦

市長Farrah Khan給優秀小學生頒發證書。

1月28日週六，正值農曆大年初七，居住在南加州爾灣 Irvine的華人 同胞和各族裔居民迎來了爾灣首屆「迎新春公益舞會」。

本次公益舞會由Lady Tracy爾灣公益、Lady Tracy Realty和Ugrow Eduction優格教育 主辦，在爾灣大公園社區Cadence Park Community 熱鬧登場！到場近300多人，場外也擠滿了觀眾。迎春舞會由「HTI好萊塢才藝孵化基地」的創辦人李玥帶著14歲學生Brian Yan共同主持，現場熱鬧非凡。大多數觀眾是來自爾灣大公園社區居民。爾灣市市長Farrah Khan身著華商民族服裝，親臨現場慰問演出.

主辦方Lady Tracy與世界歐錦冠軍Yiri Kosydar一曲勁爆桑巴舞曲拉開舞會帷幕，爾灣居民也共同參與節目表演，鄰居小萌娃們專業的拉丁舞、時裝秀、現代舞、歌唱和朗誦也非常討人喜愛！ Ugrow優格教育舞蹈班學生Angelina和Kamilla一襲紅裙和大紅旗幟的Summerland現代舞，展示了小朋友的活潑與動力；HTI好萊塢才藝孵化基地的創始人李玥專業的主持和學生們漢服國風萌娃走秀，以及唱誦《滾滾長江東逝水》，引來現場陣陣掌聲; U-sing的兒童合唱《明天會更好》中英文歌曲為後疫情時代祈福。

本次活動啟用了招募表演的方式鼓勵社區居民參與，Jerry Zhuang 通過線上招募現場傾情演唱了《大魚》，以一襲國風裝扮贏得了大家喝彩；社區小朋友Jeffrey男生獨唱《Do Re Mi》讓大家跟著悠揚動聽的旋律一起鼓掌！

本次舞會的亮點是Lady Tracy親自授課的大公園和Altair社區舞團《恰恰玫瑰》等多個節目深受好評，尤其是三對夫妻檔的雙人舞讓觀眾備受鼓舞，舞團的很多媽媽們零基礎到熱愛跳舞自信登台演出，只用了不到四個月的時間。迎春舞會中，拉丁舞世界歐錦冠軍Yiri Kosydar 氣勢磅礴的鬥牛舞令人大飽眼福，隨後市長Farrah Khan也跟爾灣居民一起跟世界冠軍學習拉丁舞步子，將舞會推向高潮！最後伴隨著交誼舞，人們載歌載舞在祥和歡樂的氣氛中結束！

舞會節目精彩紛呈，觀眾掌聲不斷，各項大獎抽不停，現金助學金等多個獎品送福利給居民！迎春舞會中讚助商們不僅僅贊助了各種獎品，而且還親自上台演出為活動添彩！其中讚助商「微爾灣」全體年輕教師齊上陣，勁舞《青春動力操》洋溢著爾灣教育行業的欣欣向榮，校長Jason Wu 還抽取了現金助學金給社區居民。整場活動節目緊湊，內容豐富，本次爾灣迎春公益舞會成功舉辦，將高端藝術落地化，打造居民自己參演的春晚，展現了社區新風貌，增強社區凝聚力。讓異國他鄉的中國同胞感受到了世界大家庭溫暖，會後很多人都表示我們今天太開心了，每個人都是VIP！讓我們祝愿爾灣大公園社區越來越好。

主辦方Lady Tracy (張東雲女士) 熱愛拉丁舞，專業學習多年，參加各種美國拉丁舞師生組大賽，獲得過Embassy Ballroom Word Cup銀獎等各項獎項。 Lady Tracy張女士也是加州專業的房地產經紀人，她是Keller Williams Irvine的Top Agent, 所在的團隊也取得了公司2022年度的銷售總冠軍。 Tracy張女士做房地產之前曾在移民律師事務所工作多年，因此希望不僅僅在房地產買賣、管理方面，也希望在移民置業，留學教育方面幫助更多的人。 Lady Tracy張女士移民美國13年，在爾灣大公園居住了近9年，對社區充滿感情，熱衷公益事業，希望為社區做點貢獻，因此創辦了爾灣公益拉丁舞，在大公園和Altair社區免費教跳拉丁舞。由於疫情這幾年，很多人在身體和心理上都有很大的壓力，Lady Tracy表示希望更多的朋友走出家門，參與公益拉丁舞，鍛煉身體，互動交流，以提高身體和心理健康。

活動的主持人李玥是「好萊塢才藝孵化基地（HTI）」的創始人，始於美國加州爾灣，旨在通過文化藝術打破世界族裔的界限，為具有才藝的愛好者搭建通往國際舞台的橋樑，打造國際品牌形象，與國際文化藝術中心聯合打造成長型的一站式表演藝術平台，實現品牌多元化發展。主要項目有：演講口才、播音主持、影視戲劇、形體模特、形象設計、音樂、舞蹈等，個性化培養學生才能，提供多樣化舞台表演試鏡機會，定期舉辦各類活動、演出、比賽，為五洲四海的年輕人量身打造「好萊塢夢」。

爾灣市長Farrah Khan向所有華人拜年，並對華人積極參與社區活動給予高度評價，市長的到來對我們華人社區領袖也是極大的鼓舞。市長與會向60多個小朋友們發放利是大紅包！更激動人心的是，在舞會當中，爾灣市長Farrah Khan還向居住大公園的優秀小學生頒發證書。 Ugrow優格教育校長Eve Xu表示華人社區整體素質高，展現了我們華人努力、上進、堅持的優良品質，現在很多華人社團致力於服務社區，也提高了我們華人在美國主流社區中的影響力。

本次迎春舞會根植民眾，展現了我們華人社團的團結，並在各個行業及領域的極大幫助和支持下，得以圓滿成功。感謝主辦方Lady Tracy Realty團隊，Approved Chinese Real Estate Academy學員們和Ugrow Education全體教員們的精誠合作，活動圓滿舉辦。感謝各大贊助商: Central Escrow Group, Fidelity National Tile,Sunpower,Eastwest Bank, OHMI, Black Diamond Dance Club ，HTI好萊塢才藝孵化基地的李玥，世界電影產業大會全球電影學院秘書長羅麗莎，華採銀行Francis Liu,Discover凱麗，Ancheng Insurance，YC ktv, FOTILE,Keller Williams Realty Irvine的鼎力支持和讚助，為爾灣居民營造相聚一堂，在異國他鄉共度兔年新春佳節的機會，祝愿大家在歡歌笑語中滿懷美好希望，昂首跨入2023年玉兔迎春，前兔無量，大展宏兔，揚眉兔氣！