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佳欣旅遊推出地中海遊輪夏季遊

紐約訊
搭乘遊輪出遊，可以悠閒、從容自在地遊賞人文薈萃的歐洲。
搭乘遊輪出遊，可以悠閒、從容自在地遊賞人文薈萃的歐洲。

暑假旅遊季要開始預訂了，打從2019年夏季至今已過了四個年頭，大多數人在這期間未曾好好旅遊，今年預估將引起一陣旅遊熱潮，現在若不先預訂，恐怕就拿不到好價格了。旅遊該去何處？歐洲自然是夏天最值得去的地方！義大利、法國、希臘、西班牙、葡萄牙、土耳其以及地中海各國的風貌引人入勝，而現今最時尚的方式當然非遊輪莫屬了！不用每天打包行李、換房間，不用舟車勞頓，還能省下許多時間；白天遊覽，晚上吃大餐、觀賞歌舞表演，看劇場華麗秀劇。現在最熱門的遊玩時間當屬七八月份，白天時間長，遊玩起來更盡興。

佳欣旅遊達人傅鶴鳴精心挑選了兩個遊輪團行程：七月初的義大利、希臘、土耳其團，以及八月底的義大利、法國、西班牙、葡萄牙團；這兩個團都非常適合學童家庭和退休人士，三代同堂一起出遊，或邀朋攜友一起外出放鬆。

7月8日出發的10天3國11城地中海遊輪，行程先到義大利的羅馬競技鬥獸場、梵諦岡博物館、聖彼得教堂，適逢周日中午，還可能親遇教宗方濟各彌撒祝福。欣賞龐貝千年羅馬古城遺跡、阿瑪菲美麗山城和海岸線、西西里島的義大利南部農業風貌，再到希臘雅典山上的雅典娜神廟，藍色圓頂小白屋是必須拍照留念的知名打卡地點，還有地中海第一明珠聖多瑞尼，五座大風車、黑白相間的石步道、紅花白屋名店遍山的小巷、海邊餐廳林立的米克諾斯，令人流連忘返。行程還將經過土耳其地毯皮衣採購地點庫薩達西港，千年羅馬古城保存完好的遺跡以弗所，也是保羅和約翰傳教聖母瑪麗亞終老的聖經名城。

8月25日出發的13天6國16城地中海遊輪，行程先到義大利的羅馬、梵諦岡、龐貝古城，再到文藝復興大衛雕像聞名的佛勞倫斯、比薩斜塔。沿途欣賞法國南部蔚藍海岸、椰林大道，遊玩度假城市尼斯，還有其旁歐洲小國以賭城蒙地卡羅聞名的摩納哥。行程到西班牙後會在巴賽隆納、帕瑪島、伊比薩島、卡塔津納、馬拉迦、卡迪斯等地停留，最後來到葡萄牙的首都里斯本，遊覽後搭機返美。

旅遊團即日起開始接受報名，先付訂金，出發前再付尾款或取消退回訂金。旅遊全程都有華語導遊進行詳細講解，從紐約出發即有華人領隊全程隨同親切安排。3月1日前已登記姓名者，七月團送紅酒兩瓶且加$380升級有窗房。八月團送$100船上使用的消費額度，加$680升級陽台房，再送免費上網服務。團費包遊輪、機票、每天上岸遊覽、華語導遊和領隊，每人$3950起。

如暑假不能參加，另有秋季10月及11月兩個地中海團，也已開始接受預訂。詳細每日行程精美簡章，請至佳欣旅遊索取，地址：法拉盛緬街37-02時代商場一樓F6A室，或電話：917-375-7740，電郵：[email protected]

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