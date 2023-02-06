「全球頭號殺手」如何預防 百康仁德醫生傅明珠談心血管疾病

百康仁德醫療集團(Rendr)心血管專科的傅明珠醫生(Thinzar Shwe, DO)。

被稱為 「世界頭號殺手」 的心血管疾病 是一類心臟和血管疾病，包括冠狀動脈疾病、高血壓心臟病 、瓣膜性心臟病、充血性心力衰竭、心肌病、心律失常以及其他相關的血管疾病，如腦血管疾病（中風的一類）、外周動脈疾病和主動脈疾病。根據世界衛生組織的報告，心血管疾病每年造成約1790萬人死亡。

百康仁德醫療集團(Rendr)的心血管專科傅明珠醫生(Thinzar Shwe, DO)指出，心臟負責將血液送到身體其他部位，由此向身體器官和組織提供充足的血流量，同時帶走代謝產物，維持細胞正常的代謝和功能，因此對維持生命至關重要。

常見的心血管疾病包括冠狀動脈疾病，一般指供應心臟的動脈阻塞。這種疾病最典型的病癥狀是胸痛，通常被描述為胸部有擠壓感、壓迫感，呼吸困難或呼吸短促，特別是在劇烈活動時會出現頭暈或昏厥的癥狀，同時還會出現疼痛蔓延到左臂、頸部、背部等癥狀。傅明珠醫生強調，有些病人會在沒有任何先兆癥狀的情況下突發心臟病或中風，因此人們應該更加關注自身健康，定期進行體檢。

隨著年齡的增長，人體的各項機能逐漸衰弱，特別是全身的血管會逐漸老化，這種正常的衰老是不可逆的。然而，由後天因素導致的血管「過早」老化是可以通過採取相應的措施進行提早預防的，如保持正常血壓、降低膽固醇等。如果有糖尿病，要控制血糖並避免吸煙，過多的膽固醇會附著在血管壁上，並最終導致血管硬化、狹窄和血流不暢；高血壓和膽固醇異常的患者往往會增加心血管疾病的死亡率。

傅明珠醫生建議，為了避免心血管疾病或者減輕心臟的負擔，民眾應該多吃蔬果、豆類，減少食用油鹽過多的食物。吸煙會增加各種類型心血管疾病的風險，並引發肺部相關的疾病，所以戒煙非常重要。

傅明珠醫生溫馨提醒，定期進行有氧運動將有助於降低心血管疾病的發病率，還能降低死亡率，這些運動包括：步行、慢跑、遊泳、騎自行車、打太極拳等。不僅是年輕人，老年人也應該適量運動，這有助於他們的血液循環，可以訓練他們的力量和平衡能力。

傅明珠醫生的父親曾患有心臟疾病，這也成為她立志攻讀心臟專科的重要動因。她說：「如果我能憑借我的專業知識去幫助人們通過檢查來提早發現並預防心血管方面的問題，就能大大降低大家患上心血管疾病的機率了。」

若有心血管方面的問題，請聯絡傅明珠醫生諮詢約診。心血管專科傅明珠醫生目前在紐約曼哈頓華埠中央街168號二樓的百康仁德診所駐診，電話：646-854-3622；法拉盛診所地址：38大道135-27號（怡和大廈）二樓，預約電話：718-886-5068。