我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不用是傻子？川普面對檢方取證援引400多次「不自證己罪」

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

陳敏麗西醫診所AviClear鐳射治療痤瘡安全有效 恢復光彩自信

紐約訊
陳敏麗西醫診所AviClear鐳射治療儀，治療痤瘡安全有效，幫助您恢復光彩自信。
陳敏麗西醫診所AviClear鐳射治療儀，治療痤瘡安全有效，幫助您恢復光彩自信。

幾乎每個人都有過長痤瘡(Acne)的經歷，當照鏡子時看到滿臉的痘痘，就會感到超級鬱悶。唯一獲美國FDA批準CUTERA的AviClear專有技術，提供安全有效的痤瘡鐳射治療，用於治療輕度、中度和嚴重的痤瘡患者，針對這種慢性皮膚病提供一種更安全、更簡單、更有效的解決方案，助病患消除困擾並恢復光彩。

陳敏麗西醫診所自去年開始，首推採用最新AviClear痤瘡鐳射治療儀，針對性地治療困擾民眾的慢性皮膚病，從源頭治療痤瘡，幫助不少病患獲得了最佳的治療體驗。現Cutera廠家推薦宣傳優惠期將於二月底結束，將自3月1日起取消現行推廣優惠價並上調漲價，故凡在3月1日前訂購AviClear痤瘡鐳射治療(Treatment)仍可享推廣價優惠，敬請僑胞把握最後機會，及早致電諮詢預訂。

痤瘡又俗稱「青春痘」，好發於12-24歲青少年，通常是因皮脂腺分泌增加、毛孔阻塞、飲食習慣不佳或作息不正常而造成的。痤瘡是常見的皮膚狀況，是由皮膚下面的毛囊堵塞而成，油脂和死亡的皮膚細胞堵住毛孔，可爆發皮膚病灶（通常稱為粉刺或青春痘）。爆發最常見於面部，但也可出現在背部、胸部和肩部。大多數人的痤瘡通常會在三十多歲之前消失，但有些人到四十多歲和五十多歲時仍然還有這一皮膚問題。

痤瘡屬於一種毛囊皮脂發炎的疾病，當毛囊開口過度角質化，加上皮脂腺分泌旺盛，就容易導致過多的皮脂堆積在毛孔，若又伴隨細菌大量繁殖，就會促使毛囊發炎，形成痤瘡。痤瘡分為粉刺型痤瘡(Comedones)、丘疹型(Papules)、膿皰型(Pustules)、結節型(Nodules)

和囊腫型(Cyst Acne)五大種類，任何種族和年齡的人都可患上痤瘡，但最常見於青少年和青年人。青少年期出現的痤瘡更常見於男性，痤瘡可以在成年後繼續，而這樣的情況更常見於女性。

AviClear採用創新的1726納米波長設計，強度更低、頻率更高，通過選擇性地針對皮脂腺並進行下調，以減少活躍的痤瘡，可以安全而有效地從源頭上治療痤瘡。人性化的設計考慮到了病患的舒適度，採用AviCool接觸冷卻技術，以獲得最佳和安全的治療體驗。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供PRP美容煥膚、Profound魔方電波美容除皺外，尚有脫毛、除斑、太陽斑(雀斑)、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大，青春痘/粉刺治療及去疤痕等。此外，診所還提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)地址：紐約華埠包厘街70-70號五樓505室(70-72 Bowery, Suite 505, NYC )，預約電話：347-814-1168。

治療前（左），治療後（右）。
治療前（左），治療後（右）。

華埠 FDA

上一則

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

延伸閱讀

芝多名Chase小商家客戶遭詐 存款不翼而飛

芝多名Chase小商家客戶遭詐 存款不翼而飛
Agnes RF微針治療 色斑的剋星陳惠萍醫美診所打造無斑美女

Agnes RF微針治療 色斑的剋星陳惠萍醫美診所打造無斑美女
康美美容學院步入第十六年 祝福大家新的一年心想事成

康美美容學院步入第十六年 祝福大家新的一年心想事成
廣東刮痧板紅到歐美各國 掀起健康美容新潮流

廣東刮痧板紅到歐美各國 掀起健康美容新潮流
李致一美容整形 引薦護膚主流療程

李致一美容整形 引薦護膚主流療程

熱門新聞

根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

2023-01-26 15:33
昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

2023-01-28 09:31
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場27日晚恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48
市樓宇局發布天氣警報。 （取自樓宇局推特）

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風

2023-01-24 18:11

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體