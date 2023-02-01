陳敏麗西醫診所AviClear鐳射治療痤瘡安全有效 恢復光彩自信

陳敏麗西醫診所AviClear鐳射治療儀，治療痤瘡安全有效，幫助您恢復光彩自信。

幾乎每個人都有過長痤瘡(Acne)的經歷，當照鏡子時看到滿臉的痘痘，就會感到超級鬱悶。唯一獲美國FDA 批準CUTERA的AviClear專有技術，提供安全有效的痤瘡鐳射治療，用於治療輕度、中度和嚴重的痤瘡患者，針對這種慢性皮膚病提供一種更安全、更簡單、更有效的解決方案，助病患消除困擾並恢復光彩。

陳敏麗西醫診所自去年開始，首推採用最新AviClear痤瘡鐳射治療儀，針對性地治療困擾民眾的慢性皮膚病，從源頭治療痤瘡，幫助不少病患獲得了最佳的治療體驗。現Cutera廠家推薦宣傳優惠期將於二月底結束，將自3月1日起取消現行推廣優惠價並上調漲價，故凡在3月1日前訂購AviClear痤瘡鐳射治療(Treatment)仍可享推廣價優惠，敬請僑胞把握最後機會，及早致電諮詢預訂。

痤瘡又俗稱「青春痘」，好發於12-24歲青少年，通常是因皮脂腺分泌增加、毛孔阻塞、飲食習慣不佳或作息不正常而造成的。痤瘡是常見的皮膚狀況，是由皮膚下面的毛囊堵塞而成，油脂和死亡的皮膚細胞堵住毛孔，可爆發皮膚病灶（通常稱為粉刺或青春痘）。爆發最常見於面部，但也可出現在背部、胸部和肩部。大多數人的痤瘡通常會在三十多歲之前消失，但有些人到四十多歲和五十多歲時仍然還有這一皮膚問題。

痤瘡屬於一種毛囊皮脂發炎的疾病，當毛囊開口過度角質化，加上皮脂腺分泌旺盛，就容易導致過多的皮脂堆積在毛孔，若又伴隨細菌大量繁殖，就會促使毛囊發炎，形成痤瘡。痤瘡分為粉刺型痤瘡(Comedones)、丘疹型(Papules)、膿皰型(Pustules)、結節型(Nodules)

和囊腫型(Cyst Acne)五大種類，任何種族和年齡的人都可患上痤瘡，但最常見於青少年和青年人。青少年期出現的痤瘡更常見於男性，痤瘡可以在成年後繼續，而這樣的情況更常見於女性。

AviClear採用創新的1726納米波長設計，強度更低、頻率更高，通過選擇性地針對皮脂腺並進行下調，以減少活躍的痤瘡，可以安全而有效地從源頭上治療痤瘡。人性化的設計考慮到了病患的舒適度，採用AviCool接觸冷卻技術，以獲得最佳和安全的治療體驗。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供PRP美容煥膚、Profound魔方電波美容除皺外，尚有脫毛、除斑、太陽斑(雀斑)、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大，青春痘/粉刺治療及去疤痕等。此外，診所還提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。